490 ألف درهم جوائز السباق قبل الأخير لمضمار نادي العين

المصدر: Ⅶ العين - طلحة عبدالله

تعود الإثارة مجدداً لمضمار نادي العين للفروسية والرماية والغولف، عندما يستضيف اليوم السباق قبل الأخير بالموسم، والذي يتألف من 7 أشواط، خصصت 6 منها للخيول العربية الأصيلة، فيما خُصص الشوط الثاني للخيول المهجنة الأصيلة بمشاركة 101 خيل، تتنافس على جوائز مالية تبلغ قيمتها الإجمالية 490 ألف درهم، ويستهل حفل اليوم بسباق ملاك الإسطبلات الخاصة برعاية مهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، العالمي للخيول العربية الأصيلة، وتشارك في هذا الشوط 15 خيلاً عمر أربع سنوات وما فوق تتسابق لمسافة 1000 متر، ويتوقع أن يشهد هذا الشوط تنافساً محتدماً في ظل وجود عدد من الخيول القوية والمتمرسة، أبرزها «غافل» و«إعمار».

شوط المهجنة

أما الشوط الثاني، وهو الوحيد الذي خُصص للخيول المهجنة الأصيلة «تكافؤ»، بمشاركة 15 خيلاً تتسابق لمسافة 1400 متر، ويبرز منها كل من «اتصالات»، و«فيرست داون» كمرشحين للفوز باللقب، فضلاً عن وجود عدد من الخيول القوية الطامحة لتصدر السباق، منها «تفاخر»، و«هيرالديك»، وتتواصل الإثارة في حفل الأمسية بالشوط الثالث لمسافة 1400 متر «تكافؤ»، بمشاركة 15 من الخيول العربية الأصيلة المبتدئة، وتبدو الفرصة مواتية لخيول خالد خليفة النابودة الذي يدفع بأربعة من خيوله للمنافسة على اللقب، غير أن المهمة لن تكون سهلة بالنسبة لها في وجود خيول أخرى تتطلع بقوة للفوز أبرزها المهر« زوربا ديلما»، و«إيه إف هبوب»، وستكون المنافسة أكثر قوة في الشوط الرابع بمشاركة 15 خيلاً من الخيول المبتدئة، تتسابق لمسافة الميل أبرزها «صفيان»، و«إيه إف يا هوي»، وخيول تشارك لأول مرة بالدولة.

أشواط المبتدئة

ولن يختلف الأمر كثيراً من حيث الإثارة والتشويق بالشوط الخامس الذي يعتبر ثالث أشواط المبتدئة بالأمسية وينطلق لمسافة 1800 م بمشاركة خيول الإنتاج المحلي، عمر أربع سنوات، حيث يبرز كل من «جبار» و«الختام» و«صاروخ» كمرشحين للمنافسة بقوة على لقب هذا الشوط، وخصص الشوط السادس بالأمسية للأفراس والمهرات بمشاركة 15 خيلاً تتسابق لمسافة 1800 م أيضاً، أبرزها «إيه إف الوعود»، و«ثريا الريف»، ويتوقع أن يشهد هذا الشوط تنافساً قوياً من قبل الخيول المتسابقة للفوز باللقب، ويختتم الحفل بالشوط السابع لمسافة 1800 م بمشاركة 15 خيلاً تتنافس عدد من الخيول القوية والطامحة للفوز باللقب، ويبرز منها « فاهيدا» العائدة للمنافسة بقوة، و«الغربي» و«جايدي البراق»، و«مكتوب»، و«إيه إس معروف».