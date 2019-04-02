سالم السويدي ينال لقب المستوى الأول في «الإمارات لقفز الحواجز»

المصدر: Ⅶ دبي - البيان الرياضي

أحرز الفارس سالم خميس السويدي من نادي الشارقة للفروسية بالفرس «اسبريستو»، لقب بطولة الإمارات لقفز الحواجز في دورتها الـ (21)، والتي تألفت من 15 شوطاً جرت على مدى ثلاثة أيام بمركز الإمارات للفروسية في دبي، والذي يستضيفها للمرة الثانية على التوالي، بإشراف اتحاد الفروسية، وبرعاية لونجين راعية دوري القفز، وفي شوط من جولة واحدة مع جولة للتمايز، فاز الفارس مفتاح جوهر الظاهري بالجواد «بيل بوتوم بلوز» من نادي مندرة للفروسية بالمركز الأول، ونال به لقب بطولة الإمارات لفرسان المستوى الثاني، وتوّج بلقب فئة الفرسان الشباب، الفارس حميد عبد الله المهيري على صهوة الجواد «كوراندو 11» من إسطبلات الشراع، وتصدر الفارس عمر عبد العزيز المرزوقي منافسات القفز لفئة الفرسان (الجونيورز)، وأقيم شوطان مفتوحان لمشاركة الفرسان من جميع الفئات تصدر الأول الفارس سالم أحمد السويدي بالجواد «سناب جاك»، وفاز بالشوط الثاني الفارس راشد محمد الرميثي بالفرس «أجيال» من نادي أبوظبي للفروسية، وشهد منافسات البطولة وتوّج الفائزين في المستوى الأول الشيخ جمال بن ناصر النعيمي، ومثل اتحاد الإمارات للفروسية والسباق وتابع أداء الفرسان حسام زميت المستشار الفني باتحاد الفروسية، وقام بتتويج فرسان البطولة حمد الشامسي مدير مركز الإمارات للفروسية في دبي، ومحمد إبراهيم الناخي نائب رئيس لجنة القفز باتحاد الفروسية، وفنيّاً ترأس لجنة التحكيم الدولي خليل إبراهيم بمعاونة عدد من المحكمين الدوليين.