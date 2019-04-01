عبدالله المنصوري: فارس العرب وراء نجاحات جودلفين

تقدم عبدالله المنصوري مدير مكتب دبي في لندن، بالتهنئة إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بمناسبة فوز «ثندر سنو» بلقب كأس دبي العالمي للمرة الثانية على التوالي، مشيداً بالإنجازات المشرفة التي حققتها خيول جودلفين في السباق.

وأضاف قائلاً في تصريح لـ«البيان الرياضي»، إن الفريق يملك أفضل الخيول التي حققت نتائج مشرفة في السباقات العالمية، وأبرزها مؤخراً الفوز بكأس دبي العالمي والديربي الإنجليزي وسباق ملبورن كب في أستراليا.

وقال المنصوري إن جودلفين يقف وراءه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ولا بد من أن يكون الفوز حليفه باعتبار أن سموه متابع دائماً لخيول الفريق.