وجود مميز لمركز شرطة بر دبي في الحدث العالمي

المصدر: دبي - البيان الرياضي

تنفيذاً لتعليمات اللواء عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، وبإشراف اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، قام مركز شرطة بر دبي، بتقديم الخدمات الأمنية في خلال كأس دبي العالمي للخيول، والذي أقيم بمضمار «ميدان» العالمي يوم أول أمس.

وقال العميد عبد الله خادم سرور مدير مركز شرطة بر دبي، بأن مركز شرطة بر دبي، يحرص بشكل دائم على تقديم كافة التسهيلات والخدمات الأمنية في الفعاليات والأنشطة الرياضية العالمية، التي تستضيفها إمارة دبي، بما يسهم في تحقيق السعادة للمجتمع والزوار الذين اكتظ بهم مضمار الميدان، حيث تم تقديم الخدمات في مبنى ميدان، بالإضافة لمركز شرطة مصغر، يستقبل كافة الخدمات الأمنية، وقد تم توزيعهم حسب المواقع الرئيسة التي تتطلب تقديم الخدمات الأمنية.