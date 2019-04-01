عبدالله الغيثي: لا حوادث في النسخة 24

المصدر: Ⅶ دبي - البيان الرياضي

تقدم اللواء عبدالله علي الغيثي مدير الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ بالقيادة العامة لشرطة دبي، رئيس لجنة تأمين الفعاليات بخالص التهاني والتبريكات لمقام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي رئيس مجلس دبي الرياضي، بمناسبة فوز المهر «ثندر سنو» لفريق جودلفين ببطولة كأس دبي العالمي للخيول 2019 للمرة الثانية على التوالي.

وأضاف اللواء الغيثي في تصريحات خاصة لـ«البيان الرياضي» إننا يوم الأول من أمس عشنا يوماً تاريخياً كبيراً عقب هذا الإنجاز العظيم، والذي أسعدنا جميعاً من مواطنين ومقيمين في «عام التسامح».

وأكد اللواء عبدالله الغيثي أنه ولله الحمد لا توجد حوادث تذكر خلال النسخة الـ24 من كأس دبي العالمي، مشيداً بالتزام الجماهير بكافة التعليمات خلال الحدث العالمي الكبير.

كما تقدم اللواء الغيثي ، بالشكر إلى لجنة تأمين الفعاليات، وكل اللجان التنظيمية، وذلك بمناسبة النجاح الباهر الذي حققته إمارة دبي عبر الحدث الأغلى والأقوى في العالم كأس دبي العالمي، موضحاً، أن كأس دبي العالمي حدث مهم وبارز، في مجال الفروسية وسباقات الخيول، وهي رؤى وأفكار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الداعم الأول لرياضة الفروسية محلياً وعالمياً.

وأوضح اللواء الغيثي أن الحدث العالمي رسخ مكانة دولة الإمارات بشكل عام، وإمارة دبي بشكل خاص، كقطب عالمي، وكمركز متميز لاستقطاب أشهر الملاك والمدربين والفرسان الذين جاؤوا من كل أرجاء العالم لكي يشاركوا في هذا الحدث العالمي.

مشيراً إلى أن لجنة تأمين الفعاليات المكلفة بتأمين فعاليات هذا الحدث الضخم عقدت العديد من الاجتماعات التحضيرية مع جميع الجهات المنظمة ذات العلاقة بالحدث في إمارة دبي، وأبقت جميع قنوات التنسيق مفتوحة بين الجهات كافة، ووضعت الخطط الأمنية المحكمة، وقد حظيت اللجنة الأمنية بتوجيهات ومتابعة من اللواء عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي.