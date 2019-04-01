اتحاد الدراجات: إنجاز عالمي

المصدر: Ⅶ الشارقة - محمود شلبي

تقدم اتحاد الإمارات للدراجات بخالص التهنئة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بمناسبة تتويج الجواد «ثندر سنو» لجودلفين بلقب كأس دبي العالمي للمرة الثانية على التوالي.

وأعرب أسامة أحمد الشعفار رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي للدراجات، عن فخر واعتزاز أبناء الإمارات وسعادتهم البالغة بتحقيق هذا الإنجاز العالمي المشرف في أغلى سباقات العالم متفوقاً على أفضل الخيول متمنياً أن تتواصل الإنجازات التي تؤكد قدرة وتفوق أبناء الإمارات في مختلف المجالات.