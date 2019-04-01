فهد آل سعود يهنئ الإمارات قيادةً وشعباً

المصدر: دبي-البيان الرياضي

هنأ الأمير فهد بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود، المشرف العام على مهرجان الأمير سلطان بن عبدالعزيز العالمي للجواد العربي، الإمارات قيادة وشعباً بالإنجاز غير المسبوق بفوز الجواد «ثندر سنو» لجودلفين بلقب كأس دبي العالمي للعام الثاني على التوالي، كما خص بالتهنئة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، بنجاح النسخة 24 لكأس دبي العالمي وقال إن كل عشاق الخيول في العالم عاشوا لحظات من الفرح.

كما تقدم الأمير فهد بن خالد بالشكر إلى اللجنة المنظمة برئاسة سعيد الطاير وفريق عمله على حسن الاستقبال، مضيفاً إن الحفاوة وروعة التنظيم ليس بغريب عليهم لهذا جاء هذا النجاح الكبير بفضل حسن إدارة مثل هذا الحدث العالمي.