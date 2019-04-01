محمد العضب: تتويج يفخر به أبناء الإمارات

المصدر: دبي-البيان الرياضي

تقدم محمد عيسى العضب المدير العام لنادي دبي للفروسية، بالتهنئة لـ«فارس العرب» صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بمناسبة فوز «ثندر سنو» بلقب كأس دبي العالمي للسنة الثانية على التوالي، وقال العضب لـ«البيان الرياضي» إن الإنجاز يعتبر مصدر فخر واعتزاز لجميع أبناء الإمارات مؤكداً أن خيول جودلفين عودتنا دائماً على الريادة العالمية وحققت أروع الانتصارات في مختلف ميادين ومضامير سباقات الخيل في العالم.

وأكد العضب أن أمسية كأس دبي العالمي في نسختها الـ24 جاءت مميزة على غرار الدورات الماضية التي سطرت فيها خيول الإمارات أروع الانتصارات منذ انطلاقة الكأس العالمي في عام 1996، حيث يثبت الحدث نجاحاته السنوية من عام إلى آخر.

وتمنى المدير العام لنادي دبي للفروسية، تحقيق مزيد من الإنجازات في الفترة المقبلة لرياضة الإمارات عموماً وللفروسية بوجه خاص التي نالت الصدارة في مختلف المحافل والاستحقاقات الدولية بفضل الدعم الكبير واللامحدود من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، حيث عودنا سموه دائماً ألا نرضى إلا بالمركز الأول واعتلاء منصات التتويج العالمية في مختلف المناسبات والبطولات لعل آخرها في الحدث العالمي الكبير الذي حقق فيه «ثندر سنو» إنجازاً أثلج الصدور وأسعد قيادة وشعب الإمارات كافة في ليلة تاريخية ستظل راسخة في الأذهان طوال الأزمان.

واختتم العضب بقوله إن نجح كأس دبي العالمي سواء على مستوى التنظيم أو المنافسة، يعكس ريادة دبي العالمية والتطور الكبير الذي تشهده الرياضة والفروسية تحديداً بمختلف قطاعاتها بفضل الدعم والاهتمام من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، مما انعكس إيجاباً على رياضة الآباء والأجداد التي حققت فيها الإمارات العديد من الإنجازات لتصبح نموذجاً استثنائياً في سماء العالمية.