جمعة بن دلموك: الإنجاز مصدر فخر واعتزاز

هنأ الشيخ جمعة بن دلموك آل مكتوم، صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بمناسبة فوز «ثندر سنو» لجودلفين، بلقب كأس دبي العالمي للسنة الثانية على التوالي، مؤكداً أن الإنجاز مصدر فخر واعتزاز للجميع.

وأضاف الشيخ جمعة بن دلموك آل مكتوم أن كأس دبي العالمي، يعتبر حدثاً استثنائياً يجمع العالم من كل الدول على أرض الإمارات وتحديداً في دانة الدنيا دبي، مشيراً إلى أن الكأس يواصل نجاحاته السنوية بفضل الرؤية الثاقبة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ويحتل مكانة عالمية مرموقة، بفضل نظرة سموه السديدة التي قادت إلى الصدارة العالمية دائماً.

وأضاف الشيخ جمعة بن دلموك آل مكتوم لـ«البيان الرياضي»، إن النسخة 24 حملت مفاجآت، منذ انطلاقة أول سباق عبر شوط «كحيلة كلاسيك» المخصص للخيول العربية الأصيلة، إضافة إلى الشوط الثاني «جودلفين للميل».

وقال الشيخ جمعة بن دلموك آل مكتوم، إن كأس دبي العالمي لهذا العام، تزامن مع عام التسامح للإمارات، والذي يرمز إلى الخير والعطاء وتعزيز قيم التسامح بين الجميع في أرض التسامح، وذلك ما يترجمه الحضور الغفير للحدث، والذي يستقطب ملاكاً ومدربين وجمهوراً من مختلف الجاليات. وأشاد الشيخ جمعة بن دلموك آل مكتوم، بالسباقات المتنوعة لأمسية كأس دبي العالمي، والتي شملت مسافات مختلفة على أرضية عشبية ورملية، ما يجعل أنظار العالم تتجه دائماً إلى الحدث.