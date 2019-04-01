فيصل القاسمي: الأحداث التاريخية يصنعها فارس العرب

المصدر: Ⅶ دبي-البيان الرياضي

توجه الشيخ فيصل بن سعود القاسمي، بالتهنئة إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بمناسبة فوز «ثندر سنو» بلقب كأس دبي العالمي البطل الذي دخل التاريخ وسجل اسمه بحروف من ذهب في تاريخ الأمسية الأغلى بعد تحقيق اللقب مرتين.

جاهزية

وأضاف القاسمي إن جودلفين قدمت في السباق الأخير جواداً واحداً وتقلصت الفرصة رغم جاهزية خيول كثيرة للإمارات، إلا أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، دائماً ما يتطلع إلى الفوز الصعب وزاد من صعوبة المنافسة خروج «ثندر سنو» من البوابة الثانية عشرة بعد القرعة التي أجرتها اللجان المنظمة قبيل يوم السباق وهي من البوابات المتأخرة الصعبة التي لا يرغب الحصان والفارس الخروج منها مما صعب المهمة ليصبح التحدي أكبر في صراع الأقوياء على أغلى الألقاب، وهذا ما يعشقه فارس العرب حيث لا يعترف سموه بالمستحيل ولا يرضى إلا بالمركز الأول.

تألق

وتابع: رأينا تألق خيول الإمارات في الأمسية الغالية حيث حصدت جودلفين أربعة انتصارات مميزة جاءت لتثبت للعالم أن خيول الإمارات جديرة بالمركز الأول أمام أفضل الخيول وأكبر الملاك في العالم، ولتؤكد النسخة 24 أن الإمارات قلب الفروسية النابض وأن رياضة الآباء والأجداد محظوظة بدعم وفكر ورؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وأولاها سموه الرعاية والاهتمام الكبيرين، مما جعل الإمارات عموماً ودبي على وجه الخصوص محط أنظار العالم.