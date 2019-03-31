ختام بطولة سلطان بن زايد للترويض

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

تحت رعاية سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان ممثل صاحب السمو رئيس الدولة رئيس نادي تراث الإمارات، كرم النادي أول من أمس، الفائزين في منافسات بطولة سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان للترويض (الدريساج)، التي نظمها النادي في صالة سموه الكبرى للفروسية بمدينة الختم، بالتعاون والتنسيق مع اتحاد الفروسية، بمشاركة كبيرة من نخبة من الفرسان المواطنين ومن مختلف الجنسيات المقيمة على أرض الدولة مثلت العديد من الاسطبلات في الدولة، وحضر الختام، محمد مهير المزروعي مدير إدارة قرية واسطبلات بو ذيب العالمية للفروسية، وعدد من المسؤولين في النادي وجمهور كبير من محبي هذه الرياضة، وقد فازت الفارسة إيفا روز بالمركز الأول لشوط المتقدم لفرسان بو ذيب المفتوح لغير المسجلين في اتحاد الفروسية، وفازت الفارسة إيدا بارا ناسيك بالمركز الأول لشوط التمهيدي المفتوح لفرسان الإمارات، كما فازت الفارسة ريبيكا فان دين بريوك بالمركز الأول لشوط التمهيدي 4، وفازت الفارسة تريسي ونجارد جل بالمركز الأول لشوط المبتدئين 4، فيما فازت الفارسة لينا موين بشوط الاتحاد الدولي للفرق للصغار الذي شارك فيه 8 من الفرسان والفارسات، وفازت الفارسة كارولين تودلر بالمركز الأول لشوط الاتحاد الدولي الفردي للصغار، فيما فازت الفارسة تريسي ونجارد جل بالمركز الأول لشوط الاتحاد الدولي للناشئين للفردي، وحصلت الفارسة لينا موين على المركز الأول لشوط مستوى دولي متقدم سانت جورج الذي شارك فيه 3 فارسات، كما فازت بالمركز الأول لشوط مستوى الاتحاد الدولي المتوسط الذي لم يشاركها أحد في منافساته.