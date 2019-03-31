«اولد بيرشيان» لجودلفين يخطف لقب «لونجين دبي شيماء كلاسيك»

المصدر: Ⅶ دبي - البيان الرياضي

واصل فريق جودلفين تألقه في الأمسية العالمية، إذ طابق «اولد بيرشيان» التوقعات وحقق الثلاثية عبر اقتناصه لقب «لونجين دبي شيماء كلاسيك» لمسافة 2410 أمتار «الفئة الأولى» على المضمار العشبي ضمن كأس دبي العالمي للخيول بمضمار ميدان، برعاية «لونجين» وجائزته 6 ملايين دولار أمريكي.

إنجاز

وقاد الفارس وليام بويك البطل لتحقيق اللقب بإشراف المدرب شارلي آبلبي مسجلاً زمناً قدره 2.27.17 دقيقة وبفارق طول ونصف الطول عن الوصيف «شيفال جراند» لمالكه كازوهيرو ساساكي بقيادة الفارس هيو باومان وإشراف المدرب ياسو توموميتشي.

وحل ثالثاً «سواف ريتشارد» لشركة نيكس المحدودة بقيادة الفارس جواو موريرا وإشراف المدرب ياسوشي شونو.

خيول قوية

شارك في الشوط 8 خيول قوية، أبرزها «ري دي اورو» لمزرعة «يو كاروت»، بقيادة الفارس كريستوف لومير وإشراف المدرب كازو فوجيساوا، «ماجيك واند» لمايكل تابور وديريك سميث والسيدة جون ماجنير، بقيادة الفارس ريان مور وإشراف المدرب آيدين أوبراين، «ريسنج هيستوري» لجودلفين بقيادة الفارس كريستوف سوميلون وإشراف المدرب سعيد بن سرور، «هنتينج هورن» لمايكل تابور، جون ماجنير وديريك سميث بقيادة الفارس واين لوردان وإشراف المدرب آيدين أوبراين، «ديزرت إنكاونتر» لعبد الله المنصوري، بقيادة الفارس جيم كراوالي وإشراف المدرب ديفيد سيمكوك.

التتويج

وفي الختام، قام ماثيو بومجاتنر نائب رئيس التسويق في «لونجين» وباتريك عون المدير الإقليمي لشركة لونجين بتتويج الأبطال، حيث تسلم الجائزة عبد الله المنصوري مدير مكتب دبي في لندن نيابة عن المالك، كما تسلم المدرب شارلي آبلبي والفارس وليام بويك جائزتهما.

توقعات

وكانت التوقعات العالمية قد رشحت «اولد بيرشيان» لجودلفين ، من واقع القدرات المتميزة التي أظهرها في السباقات السابقة ، هذا الموسم ، حيث أثبت قوته على المضمار العشبي.

فوز

وكان بالفعل قدر التوقعات حيث حقق الفوز خلال السباق، إلا أن المرشح الثاني الياباني «ري دي اورو» وأيضاً «ماجيك واند» لم يرتقوا إلى التوقعات إذ حصلوا على المركز السادس والخامس.

بطاقة

الشوط: لونجين دبي شيماء كلاسيك

البطل: اولد بيرشيان

المسافة: 2410 أمتار - عشبي

الرعاية: لونجين

الجائزة: 6 ملايين دولار أمريكي

المراكز

1. اولد بيرشيان الإمارات

2. شيفال جراند اليابان

3. سواف ريتشارد اليابان

4. هنتينج هورن أيرلندا

5. ماجيك واند أيرلندا

شارلي أبلبي: دعم فارس العرب قادنا إلى الانتصارات

ثمن المدرب شارلي أبلبي دعم فارس العرب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتوجيهاته له في السباقات خاصة أيام الكرنفال.

وأعرب عن سعادته بالإنجاز الذي حققه «أولد بيرشيان» الذي ينحدر من نسل الفحل دبوي. وأضاف أنه حقق نتائج مشرفة في عمر 3 سنوات.

وأشاد شارلي أبلبي بالأداء الرائع الذي حققه بلو بوينت في شوط السرعة «بطولة القوز للسرعة»، مؤكداً أنه حقق توقعاته من خلال تدريباته واستعداداته للسباق. كما أعرب شارلي أبلبي عن فرحته للأداء القوي الذي قدمه كروس كاونترر وتوّجه بطلاً لكأس دبي الذهبي، وهذا ما يعني أن الموسم المقبل سيكون حافلاً في المشاركات الخارجية. وأعرب شارلي عن سعادته لأداء خيول جودلفين التي عكست للعالم جدارتها وقوتها للفوز على الأقوياء والنخبة.