«الموند آي» تعيد اليابان إلى المجد في «دبي تيرف»

المصدر: Ⅶ دبي - البيان الرياضي

عادت اليابان إلى واجهة الانتصارات بعد غيابها عن منصات التتويج العام الماضي، عبر المهرة «الموند آي» لشركة سيلك للسباقات إل. تي.دي، التي ظفرت بلقب الشوط السابع «دبي تيرف» لمسافة 1800 متر «الفئة الأولى» على المضمار العشبي برعاية «موانئ دبي العالمية» وجائزته 6 ملايين دولار.

اقتناص

وتمكنت البطلة من اقتناص اللقب بقيادة الفارس كريستوف لومير وإشراف المدرب ساكاي كونيدا، مسجلاً زمناً قدره 1.46.78 دقيقة وبفارق طول وربع الطول عن الوصيف «فيفلوس» لمالكه كازوهيرو ساساكي بإشراف المدرب مايكل بارزالونا وإشراف المدرب ياسو توموميتشي.

وحل ثالثاً «لورد جليتر» لجيف وساندرا تيرنبول، بقيادة الفارس دانييل تودهوب وإشراف المدرب ديفيد اوميرا.

مشاركة

شارك في الشوط 13 خيلاً، وهي «دريم كاسل» لجودلفين بقيادة الفارس كريستوف سوميلون وإشراف المدرب سعيد بن سرور، «سوذرن ليجند» لبونيفيس هو كا كوي بقيادة زاك بيرتون وإشراف المدرب كاسبر فاونس، «آي كان فلاي» لمايكل تابور وديريك سميث، السيدة جون ماجنير بقيادة الفارس ريان مور وإشراف المدرب آيدين اوبراين، «ماونتن هنتر» لجودلفين بقيادة الفارس باتريك كوسجراف وإشراف المدرب سعيد بن سرور، «ديردري» لمالكه تي موريتا بقيادة الفارس جواو موريرا وإشراف المدرب ميتسورا هاتشيدا، «ماجستيك مامبو» للسيدة إم سلاك و جيه تي بيتر بقيادة الفارس أنطون ماركوس وإشراف المدرب مايك دي كوك، «يولونغ برنس» لمالكه يو لونج بقيادة الفارس برنارد فايدرب وإشراف المدرب مايك دي كوك، «سنتشري دريم» عبد الله سعيد بالحب بقيادة أويشين ميرفي وإشراف المدرب سايمون كريسفورد، «ويذاوت بارول» لجون و تانيا جونثر بقيادة الفارس فرانكي ديتوري، وإشراف المدرب جون جوسدن، و«وطن» لجودلفين بقيادة الفارس وليام بويك وإشراف المدرب شارلي آبلبي.

تتويج

وقام عبد الله بن دميثان المدير التنفيذي للشؤون التجارية في موانئ دبي العالمية - إقليم الإمارات بتتويج الفائزين ، حيث تسلم الجائزة ملاك «الموند آي»، فيما تسلم الجائزة كل من المدرب ساكاي كونيدا، والفارس كريستوف لومير.

فرحة

وغمرت الفرحة ملاك البطلة، واحتفلوا بالانجاز الذي أعاد اليابانيين إلى منصة التتويج في أغلى السباقات العالمية، مؤكدين أن مشاركتهم في الحدث تعتبر بطولة في حد ذاتها، وأن اقتناص «الموند آي» اللقب في 2019 يعد بداية عودته إلى تحقيق بطولات جديدة في مضامير أخرى.

بطاقة

الشوط: دبي تيرف

البطل: الموند آي

المسافة: 1800 متر - عشبي

الرعاية: موانئ دبي العالمية

الجائزة: 6 ملايين دولار

المراكز

1. الموند آي اليابان

2. فيفلوس اليابان

3. لورد جلينرز بريطانيا

4. ديردري اليابان

5. ويذاوت بارول كندا

كونيدا: «الموند آي» حققت التوقعات

أشاد المدرب الياباني سكاي كونيدا بإنجاز الفوز الذي حققته المهرة «الموند آي» بانتزاعها لقب بطولة دبي تيرف لمسافة 1800 متر على المضمار العشبي برعاية موانئ دبي العالمية.

وأضاف قائلاً خلال المؤتمر الصحافي إن هذا الفوز الثاني على التوالي الذي تحققه المهرة، حيث سبق لها الفوز بسباق للفئة الأولى بمضمار طوكيو نوفمبر الماضي. وأعلن كانيدا أن «الموند آي» تنتظرها مشاركات كبرى في اليابان وأوروبا، حيث يحتمل مشاركتها في سباق الآرك الفرنسي. وأكد أن مشاركتها في دبي كانت الخطوة الأولى نحو العالمية.

وسيتم الفحص على البطلة والتأكد من صحتها فنياً وبدنياً قبل انطلاقتها للمرحلة الثانية من مشاركاتها العالمية.