مسابقة ستايل ستيكس 2019.. تصاميم كلاسيكيـة وروح كرنفالية

المصدر: Ⅶ دبي - رشا عبد المنعم

تعيد فعاليات كأس دبي العالمي للخيول الألق والإبهار لموضة القبعات التي ترافق إبداعات «الميللينرز»، وهم محترفو تصاميمها اليدوية، مع مواسم سباقات الخيول حول العالم، حيث تتسابق الجميلات على اقتناء نماذج فريدة من نوعها تم تصميمها تحت الطلب خصيصاً لهذه المناسبة، أملاً في الفوز بجائزة مسابقة «ستايل ستيكس» خلال بطولة كأس دبي العالمي في مضمار ميدان أمس، في ظل مشاركة أكثر من 500 متسابق ومتسابقة من خلال تصاميم كلاسيكية وأخرى كرنفالية تميّزت بتنوعها وقوتها، وتتناغم خاماتها وطبعاتها التي طغت عليها الزهور إلى جانب الرسوم الظلية والمواد المستخدمة بزخارف معقدة، حيث تظهر تطريزات «الأورغانزا» بشكل طبقات عديدة من البتلات الناعمة تحتفي بموسم ربيعي يبدأ من سباقات الخيول حول العالم وانطلاقاً من دبي.

ثنائي تيراب

فاجأ المتسابق السوداني نادر تيراب جمهور المسابقة بفوزه بجائزة أفضل زي ثنائي بعد أن أعلن اعتزاله بعد الفوز بجائزة أفضل زيّ للرجال للعام الثالث على التوالي في مسابقة «جاكوار ستيكس» ضمن النسخة 23 لكأس دبي العالمي، وبذلك يحمل في رصيده 4 جوائز متتالية للموضة والأناقة، ومما لا شك فيه أن تصميم بدلاته وفستان زوجته كانت الورقة الرابحة في إقناع لجنة التحكيم، حيث جمعت بين النمط الكلاسيكي والعصري، واستقى تقليعاتها من ثقافة الموضة العالمية التي يمتزج دمها بالابتكار والجنوح إلى اللامعقول، بقدر ما هي إبراز الوجه غير المكشوف دائماً للعيان من الموضة الإنجليزية.

وجه يُخفي تحت الغرابة براعةً في التفصيل لا يُعلى عليها. وهذا ما أكده نادر تيراب بعرض يضج بالأناقة الرسمية التي حقنت بجرعة عصرية تخاطب جمهور المضمار.

زخات الألوان

على جانب آخر، أظهر السيدات المشاركات أيضاً براعة مطلقة في اختيار تصاميم القبعات والأزياء، حيث تميزت الألوان بدرجات الكريم الهادئة ودرجات البيج، إلى جانب زخات من ألوان البحر مثل الأزرق والمرجان تخفي بين ثناياها وطيّاتها تفصيلاً وانتباهاً للتفصيل، تفوح بروح المرح من حيث ألوانها الصارخة ونقوشها المتضاربة، وبراقة بألوان المجوهرات والبهارات مثل الفوشيا والزعفران، في قطع مفصلة للتخفيف من صرامتها.

تعطي إحساساً بالانتعاش والحنين إلى الماضي العريق لسباقات الخيول وجيناتها المتجذرة في التفصيل، ما يفسّر قدرتها العجيبة على لفت الانتباه بدايةً من القبعة وانتهاءً بالقفازات، وتتمتع بكل التفاصيل المطلوبة من دون مبالغة.

كما تميزت البدلات الرجالية بثلاث قطع مفصلة بطريقة رسمية عصرية ولم تستغن أزياء المشاركين عن أي إكسسوار يمكن أن يزيد من أناقتها الرسمية، بدءاً من المنديل الحريري إلى القبعات المتنوعة التصاميم والخامات، مروراً بالأوشحة الطويلة.

وتنسيقها مع قمصان منقوشة بألوان متضاربة وصارخة للتخفيف من رسمتها، كذلك الكنزات الخفيفة والسترات الملونة التي يمكن أن تكون إضافة عملية.

إطلالات بإيحاءات مستقبلية

برزت في بعض إطلالات مضمار «ميدان» العديد من القبعات والتصاميم ذات إيحاءات مستقبلية خفيفة تواكب في سماتها الثقافة الشعبية للموضة من خلال تصاميم متفردة للقبعات والأزياء، بخطوطها المستقيمة والواضحة، وحيكت القطع على شكل فن تصويري معقد مع أنماط جذابة من الأوشحة، ورسوم غريبة تمثل الزهور ورسوم تصويرية، وبهذا تشكل المطبوعات موضة كأس دبي للخيول لهذا الموسم نمطاً من الرسوم الكشكولية والمتكسرة.

إلى جانب اللعب على محور رسمة لزهرة تنتشر وتتفرق إلى انفجار من البتلات الصغيرة التي زينت القبعات بدرجات متعددة من الألوان والأشكال. دبي - البيان الرياضي

تراشق الألوان في الأزياء

يعيد ستايل الميدان إنعاش أرشيفه ومخزونه الحرفي المستند إلى ثقافة هذه الرياضة العريقة، خاصة فيما يتعلق بالتصاميم الرجالية التي ظهرت هذا الموسم أقرب إلى الماضي من المعاصرة فيما يتعلق بقوالبها، ولكنها ارتدت الحداثة عبر تراشق الألوان اللافت في كل زي، وتلعب على كل المتناقضات بتناغم أثار اهتمام الجمهور. دبي - البيان الرياضي

روح القوة والثقة بالنفس

تدرج الألوان الهادئة يتخذ له مكاناً بين اللون الكحلي وأزرق الكوبالت، والمعروف بـRiverside الذي يتربع على عرش موضة كأس دبي العالمي للخيول 2019 بما فيه من روح القوة والثقة بالنفس نفحات غامضة تزين قبعات سيدات الميدان، وقد رأيناه بكثرة على منصات العرض العالمية لهذا الموسم. إن على تصاميم بألوان أحادية أو على تصاميم أخرى بموضة color block، أو حتى على قطع مطبوعة أو مطرزة. وقد بدا الأزرق والبيج أنيقاً على أشكال وتصاميم القبعات ذات التطريزات البراقة وتفاصيل الأكثر جاذبية على الإطلاق. دبي - البيان الرياضي

الكلاسيك وتصاميم الأزهار

اتسمت إطلالات النسخة 24 من كأس دبي العالمي للخيول بالتنوع الغني في إبراز أشكال القبعات والأزياء الملائمة لهذا الحدث من خلال الألوان والتصاميم، التي التزمت الكثير منها بطابع الرصانة والكلاسيك العاشقة لتصاميم الأزهار والريش، فغلب عليها الريش وأشكال الطير مختلفة من ذيل ورأس، كما صور بعض الأنواع مثل الطاووس إلى جانب تطويع الأقمشة المحبوكة والمفتولة والمقصوصة على شكل الريش والشراشيب ليترجم مصدر إلهام أناقة مضمار سباقات الخيل العالمية. دبي - البيان الرياضي