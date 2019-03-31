«إكس واي جت» يعوّض خيبات الأمل بلقب «دبي جولدن شاهين»

المصدر: Ⅶ دبي - البيان الرياضي

بعد موسمين متتاليين في ملاحقة اللقب، تمكن «إكس واي جت» لملاكه روكينج هام رانش ومزعة جلفنستين من الظفر بلقب الشوط السادس «دبي جولدن شاهين» لمسافة 1200 متر «الفئة الأولى» على المضمار الرملي، والذي أقيم برعاية «غلف نيوز» وجائزته 2.5 مليون دولار.

وتمكن البطل «إكس واي جت» البطل بقيادة الفارس إميسايل جراميللو وإشراف المدرب خورخي نافارو، من تحقيق الحلم، وتعويض خيبات أمل سابقة، مسجلاً زمناً قدره 1.10.75 دقيقة، وبفارق طول ونصف الطول عن «ماتيرا سكاي» لمالكه تسيوشي اونو، بقيادة الفارس يوتاكا تاكي وإشراف المدرب هيديوكي موري، وحل ثالثاً «إمبريال هينت» لمالكه رايموند ماموني بقيادة الفارس خوسيه أورتيز، وإشراف المدرب لويس كارفجال.

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شارك في الشوط 9 خيول، أبرزها «بروميسيس فولفيلد» لمالكه روبرت جيه بارون، بقيادة الفارس روبي البرادو وإشراف المدرب دالي رومانس، «درافتد» لمزرعة «ميستي هولو»، بقيادة الفارس باتريك دوبس وإشراف المدرب دوغ واتسون، «سويتزرلاند» للشيخ راشد بن حميد النعيمي، بقيادة الفارس مايكل بارزالونا وإشراف المدرب ستيف آسموسين، «ناين بيلو زيرو» لإسطبل «العفو» للسباقات، بقيادة الفارس ادري دي فريز وإشراف المدرب فوزي ناس، «تاتو كي» لمالكه يو لونج، بقيادة الفارس شين فولي وإشراف المدرب ديفيد مارنين، «فايت هيرو» للسيد والسيدة لام كوك يان بقيادة جواو موريرا وإشراف المدرب يو ساك مي تسوي.

التتويج

وفي الختام، قام عبد الحميد أحمد الرئيس لمؤسسة «غلف نيوز» بتتويج الأبطال، حيث تسلم الجائزة ملاك البطل «إكس واي جت»، فيما تسلم المدرب خورخي نافارو والفارس إميسايل جراميللو جائزتهما.

تطورأكد خورخي نافارو مدرب البطل «اكس واي جت» الحائز على لقب «دبي غولدن شاهين» في الشوط السادس،وتطور مستوى البطل خلال الأيام الماضية في دبي، حيث شهد تدريبات قوية ساعدته في انتزاع اللقب.

وأعلن المدرب أن السباق جاء قوياً ومثيراً بمشاركة أفضل خيول السرعة في العالم وأنهم فخورون بالعودة باللقب إلى أمريكا.

وقال نافارو إنه فخور بالفوز والذي تحقق بمجهود وأداء الفارس وفخور بتحقيقه للفوز للمرة الثانية على التوالي، حيث كان آخر فوز حققه الشهر الماضي بمضمار «غلف ستريم بارك» بأمريكا.

وعن مشاركته المقبلة قال إنها ستتحدد عقب التأكد من حالة الخيل عقب السباق معلناً أن البطل يملك الكثير من مخزونه في السرعة وبإمكانه الفوز في مناسبات أخرى مقبلة.

وأشار إلى أنهم فخورون بالوجود بالسباق العالمي بدبي، وأن الطقس كان مناسباً لتدريبات البطل الذي قضى أياماً جميلة حافلة بالتدريبات المتواصلة استعداداً للحدث العالمي.

بطاقة

الشوط: دبي جولدن شاهين

البطل: إكس واي جت

المسافة 1200 متر – رملي

الرعاية: غلف نيوز

الجائزة: 2.5 مليون دولار

المراكز

1. إكس واي جت «أمريكا»

2. ماتيرا سكاي «اليابان»

3. إمبريال هينت «أمريكا»

4.بروميسيس فولفيلد «أمريكا»

5. درافتد «إيرلندا»



رانش: البطل أثبت جدارته بلقب شوط السرعة

تحدث روكينغ هام رانش مالك البطل «اكس واي جت» الحائز على لقب «دبي غولدن شاهين»،خلال المؤتمر الصحافي، مؤكداً أنه استحق اللقب وأثبت جدارته بلقب شوط السرعة في المحاولة الثالثة، حيث ظل وصيفاً في العامين الماضيين.

وأشاد خورخي بالتجهيزات والإعداد لسباق دبي العالمي مما يؤكد المجهود الكبير الذي بذل لإعداده، وهذا ما يؤكده حجم الجمهور الحاضر للسباق، والذي تفاعل مع الحدث في جميع أشواطه وكانت أمسية رائعة ستظل في ذاكرة جميع الحاضرين والمشاركين، ولن ينسى الأبطال لحظات التتويج الرائعة. وكان البطل «إكس واي جت» حل في مركز الوصافة مرتين عامي 2017 و 2018 أمام البطل الأمريكي «مايند يور بسكتيس»، إلا أن الفرصة أتيحت أمامه عقب انسحاب المرشح الأول للقب «روي إتش»، بقيادة باكو لوبيز وإشراف بيتر ميلر، بسبب الإصابة.