«بلس كيو بارفيه» يفاجئ الجميع في «ديربي الإمارات»

المصدر: Ⅶ دبي - البيان الرياضي

في مفاجأة مدوية ، تمكّن الجواد الأمريكي «بلس كيو بارفيه» لـ «إمبريال للسباقات» من الظفر بلقب «ديربي الإمارات» لمسافة 1900 متر «الفئة الثانية» على المضمار الرملي، ضمن كأس دبي العالمي للخيول على مضمار ميدان، برعاية «مجموعة محمد وسعيد النابودة» وجائزته 2.5 مليون دولار أمريكي.

وجاء هذا الفوز المثير بقيادة الفارس خوسيه أورتيز وإشراف المدرب بريندان وولش، مسجلاً زمناً قدره 1.58.41 وبفارق ثلاثة أرباع الطول عن الوصيف «جراي ماجسيان» لمالكه جراي باربر، وشراكة إيكليبس للتهجين وإسطبل واشتل، بقيادة الفارس جويل روزاريو، وإشراف المدرب بيتر ميلر.

وحل ثالثاً «مانجوزي» لأحمد عبدالله الشيخ بقيادة الفارس فرناندو جارا وإشراف المدرب علي راشد الرايحي.

وشارك في السباق 14 خيلاً، أبرزها «ديفاين إيميدج» لجودلفين، بقيادة الفارس وليام بويك وإشراف المدرب شارلي آبلبي، و«سويفت روز» لجودلفين، بقيادة الفارس باتريك كوسجراف وإشراف المدرب سعيد بن سرور، و«جهبذ» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، بقيادة الفارس جيم كراولي وإشراف المدرب المدرب وليام هاجس، وثلاثي خيول نقابة فينكس للسيدات، وهي: «ووكينج ثندر» بقيادة الفارس فرانكي ديتوري وإشراف المدرب أحمد بن حرمش، و«جولدن جاغوار»، بقيادة الفارس أويشين ميرفي وإشراف المدرب أحمد بن حرمش، و«سوبريور» بقيادة الفارس كونور بيسلي وإشراف المدرب أحمد بن حرمش.

أبرز المشاركين

كما شاركت في الشوط «رزينة» للشيخ راشد بن حميد النعيمي، بقيادة الفارس باتريك دوبس وإشراف المدرب دوغ واتسون، و«الحياة» لإسماعيل محمد بقيادة الفارس فابريس فيرون وإشراف المدرب إسماعيل محمد، و«ديرما لوفر» لمالكه هيرويوكي أسانوما بقيادة الفارس كريستوف لومير وإشراف المدرب هيروفومي تودا.

التتويج

وفي الختام، قام عبدالله محمد جمعة النابودة رئيس «مجموعة سعيد ومحمد النابودة القابضة»، وحمد عبدالله محمد جمعة النابودة نائب المدير العام لـ «النابودة للاستثمار العقاري»، بتتويج الأبطال، حيث تسلم الجائزة ملاك البطل «بلس كيو بارفيه».

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وأعلن عبدالله محمد جمعة النابودة انتهاء رعايتهم لبطولة «ديربي الإمارات» وذلك لإتاحة الفرصة أمام رعاة جدد. ووجه النابودة خلال حديثه مع «البيان الرياضي»، الشكر إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، لإتاحة الفرصة لهم لرعاية السباق منذ بداية انطلاقته، وقال النابودة إن كأس دبي العالمي تعتبر الأغنى والأفضل في العالم، حيث تستأثر باهتمام الملاك والمدربين والفرسان من جميع أنحاء العالم.

بطاقة

الشوط: ديربي الإمارات

البطل: بلس كيه بارفيه

المسافة: 1900 متر - رملي

الرعاية: مجموعة سعيد ومحمد النابودة

الجائزة: 2.5 مليون دولار

المراكز

1- بلس كيو بارفيه أمريكا

2- جراي ماجسيان أمريكا

3- مانجوزي الإمارات

4- ديرما لوفر اليابان

5- سويفت روز الإمارات

بريندان وولش: «بلس كيو بارفيه» حقق توقعاتي

أكد المدرب الأمريكي بريندان وولش لـ «البيان الرياضي»، عقب التتويج بلقب الشوط الخامس «بطولة ديربي الإمارات»، بأن البطل حقق توقعاته بالفوز، قياساً بمستواه في تدريباته الأخيرة قبل السباق. وأضاف قائلاً إن فوز البطل كان على نخبة قوية من الخيول العالمية، وأنه فخور بهذا الإنجاز الكبير.

وأشاد وولش بالتنظيم الرائع لكأس دبي العالمي في ميدان، مؤكداً أنهم وجدوا كل التسهيلات المريحة لإنجاح السباق. وأنهم سيحرصون على الوجود الدائم في كأس دبي العالمي مع النخبة والأقوياء من مختلف دول العالم. وأشاد المدرب بصفة خاصة بالفارس خوسيه أورتيز، الذي بذل مجهوداً كبيراً لقيادة البطل إلى خط النهاية.