«بلو بوينت» السريع يضيف الثنائية لجودلفين عبر «القوز للسرعة»

المصدر: Ⅶ دبي ــ البيان الرياضي

اقتنص «بلو بوينت» لجودلفين لقب الشوط الرابع «القوز للسرعة» لمسافة 1200 متر«الفئة الأولى» على المضمار العشبي برعاية «عزيزي للتطوير العقاري» وجائزته 2 مليون دولار أمريكي، ضمن كأس دبي العالمي للخيول على مضمار ميدان، ليهدي فريق جودلفين ثاني ألقاب الأمسية.

وتمكن البطل من الظفر باللقب بقيادة الفارس وليام بويك، وإشراف المدرب شارلي آبلبي وكان قريباً جداً من كسر الرقم القياسي والمسجل باسم «جنغل كات» لجودلفين «1.08.24 دقيقة» حيث سجل «بلو بوينت» زمناً قدره 1.08.39 دقيقة وبفارق طول وربع الطول عن الوصيف «بلفوار باي» لمالكه جاري باربر، بقيادة الفارس فلافين برات وإشراف المدرب بيتر ميلر.

وحل ثالثاً «ستورمي ليبرال» لـ«روكينجهام رانش» وديفيد ايه بيرنسن، بقيادة الفارس جويل روزاريو وإشراف المدرب بيتر ميلر.

مشاركة

شارك في الشوط 13 خيلاً أبرزها «اختيار» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، بقيادة الفارس جيم كراولي وإشراف المدرب دوغ واتسون، الذي حل وصيفاً خلف «بلو بوينت» في بطولة «ند الشبا تيرف للسرعة»، «مازيني» لأحمد القطان وفوزي ناس بقيادة الفارس أدري دي فريز، وإشراف المدرب فوزي ناس، الذي حل ثالثاً في بطولة «ند الشبا تيرف للسرعة»، «ساندز أوف مالي» لفينكس للتهجين وشراكة كول سيلك بقيادة الفارس أويشين ميرفي وإشراف المدرب ريتشارد فاهي، «لوست تريجر» لمايكل تابور ديريك سميث وجون ماجنير بقيادة الفارس ريان مور وإشراف المدرب آيدين أوبراين، و«ذا رايت مان» لمزرعة بيجاسي بقيادة الفارس فرانسوا زافير برتراس، وإشراف المدرب ديديه جيلمين، «بريف سماش» بقيادة الفارس هيو باومان وإشراف المدرب كريس ليز.

كما شارك في الشوط أيضاً «كاريبو كلوب» لمزرعة غلين هيل بقيادة الفارس جو تالامو وإشراف المدرب توماس بروكتور، و«اليستيريوس لاد» لأنتوني بانوزوا وشركائه بقيادة الفارس أنتوني دارمانين وإشراف المدرب بيتر جيلاجوتيس، والمهرة «فيدورا» لنقابة لويد كينويل بقيادة الفارس جو باودتش وإشراف المدرب لويد كينويل، و«ويشفول ثينكر» لنقابة إيديال بريليانس بقيادة الفارس ألكسيس بادل وإشراف المدرب ريتشارد جيبسون.

التتويج

وفي الختام قام مرويس عزيزي رئيس مجموعة «عزيزي للتطوير العقاري» بتتويج الأبطال، حيث تسلم الجائزة سلطان السبوسي نيابة عن المالك، فيما تسلم كل من المدرب شارلي آبلبي و الفارس وليام بويك جائزتهما.

بهذا الفوز يكون «بلو بوينت» قد عوض خبية الأمل العام الماضي، إلا أنه عاد وتألق في السباقات، وكان آخرها نيل لقب «ند الشبا تيرف للسرعة» في أمسية «سوبر ساترداي» أوائل الشهر الحالي قبل تحقيقه الإنجاز الكبير في «القوز للسرعة».

بطاقة

الشوط: القوز للسرعة

البطل: بلو بوينت

المسافة 1200 متر – عشبي

الرعاية: عزيزي للتطوير العقاري

الجائزة: 2 مليون دولار

المراكز

1 . بلو بوينت ( الإمارات )

2 . بلفوار باي ( أمريكا )

3 . ستورمي ليبرال ( أمريكا )

4 . فيدورا ( أستراليا )

5 . ذا رايت مان ( فرنسا )

سلطان السبوسي: ريادة جودلفين «عالمية»

أكد سلطان بن علي السبوسي، أن تألق جودلفين في أمسية كأس دبي العالمي، يثبت ريادة الإمبراطورية الزرقاء العالمية في مختلف المضامير، مشيراً إلى أن فوز «بلو بوينت» عزز من خلاله انتصارات جودلفين بعد انتزاع «كروس كاونتر» لقب كأس دبي الذهبي، يعكس قوة خيول الإمارات عموماً وخيول جودلفين العالمية التي حققت العديد من الإنجازات بفضل الرؤية الثاقبة لـ «فارس العرب» صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، التي قادتنا إلى المركز الأول دائماً.

وتسلّم سلطان السبوسي جائزة الفوز في الشوط الرابع «القوز للسرعة» نيابة عن المالك.

وعن تواجد خيلين في الشوط الرئيس التاسع أحدهما بشعاره «كابيزانو» والآخر «نيو تريلز» بشعار نجله حمدان السبوسي، قال السبوسي: المشاركة في حد ذاتها مصدر فخر في أغلى سباقات الخيل.