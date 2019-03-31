«كروس كاونتر» لجودلفين يضع بصمته الأولى في «كأس دبي الذهبي»

المصدر: Ⅶ دبي - البيان الرياضي

صنع «كروس كاونتر» لجودلفين، وبطل «ملبورن كب»، العام الماضي، التاريخ في أول زيارة له في كأس دبي العالمي على مضمار «ميدان»، عندما أحرز لقب الشوط الثالث «كأس دبي الذهبي» لمسافة 3200 متر «الفئة الثانية»، على المضمار العشبي، برعاية «الطاير للسيارات»، وجائزته 1.5 مليون دولار.

وظفر البطل باللقب، بقيادة الفارس وليام بويك وإشراف المدرب شارلي أبلبي، مسجلاً زمناً قدره 3.19.00 دقائق، وبفارق طول وربع الطول عن الوصيف «إسبوليني» لجودلفين، بقيادة الفارس بريت دويل وإشراف المدرب شارلي أبلبي.

وجاء في المركز الثالث «كول ذا ويند» لمالكه جورج ستراوبريدج، بقيادة الفارس أوريليان لوميتر وإشراف المدرب فريدي هيد.

شارك في الشوط 10 خيول، أبرزها «تيم توك» لجودلفين، بقيادة الفارس كريستوف سوميلون وإشراف المدرب سعيد بن سرور، و«ريد غاليليو» لجودلفين، بقيادة الفارس باتريك كوسجراف وإشراف المدرب سعيد بن سرور، «مارينا رسكو» لملاكه إم شيرتليف، كومودور للسباقات، باس للسباقات، إف جرين، بقيادة الفارس برنارد فايدرب وإشراف مايك دي كوك، و«غولد ماونت» لمالكه بان سوتونغ، بقيادة الفارس ريان مور وإشراف المدرب ريتشارد جيبسون، «بلاتنيوم وريور» لمالكه يو لونغ، بقيادة الفارس شين فولي، وإشراف المدرب جون سادلر، «برنس أوف آران» لمالكه سعيد بالعبيدة، بقيادة الفارس اويشين ميرفي وإشراف المدرب شارلي فيلوس، و«شاربلو» لبدر عبد الله إسماعيل المطوع، بقيادة الفارس كونور بيسلي وإشراف المدرب أحمد بن حرمش.

التتويج

وفي الختام، قامت إيلينا فورد مدير خدمات العملاء في «فورد موتور»، و«فريدريك توني» رئيس الخدمات العالمية للعملاء في «فورد»، ونائب رئيس والشركات في «فورد موتور»، حيث تسلم الجائزة عبد الله المناحي نيابة عن المالك، فيما تسلم المدرب شارلي أبلبي والفارس وليام بويك جائزتهما. وكان «كروس كاونتر» لجودلفين المرشح الأول محلياً وعالمياً لنيل لقب السباق، كما كانت الترشيحات المحلية والعالمية تصب لصالح «إسبوليني» لجودلفين، الذي جاء في المركز الثاني، و«كول ذا ويند» صاحب المركز الثالث.

استمرار الرعاية

وعقب التتويج أكد أشوك خانا ممثل الطاير للسيارات استمرار رعايتهم لكأس دبي الذهبي الذي ارتبطوا به منذ سنوات، وقال إن السباق كبير ويستأثر باهتمام الملاك والمدربين والفرسان وإنهم فخورون بالارتباط برعايته. وأضاف قائلاً إن كأس دبي العالمي يضم نخبة الخيول العالمية وإنهم حريصون بالتواجد في الأمسية التي تستأثر باهتمام عشاق الخيول في العالم.

وقال خانا إن شركة الطاير للسيارات تضم نخبة من أشهر السيارات العالمية التي تحظى باهتمام الكثيرين من عشاقها وإنهم حريصون للتواجد في المناسبات الكبرى التي تحظى بالحضور الجماهيري الكبير.

بطاقة

الشوط: كأس دبي الذهبي

البطل: كروس كاونتر

المسافة: 3200 متر – عشبي

الرعاية: الطاير للسيارات

الجائزة: 1.5 مليون دولار

المراكز

1. كروس كاونتر الإمارات»

2. إسبوليني «الإمارات»

3. كول ذا ويند «أمريكا»

4. جولد ماونت «هونغ كونغ»

5. مارينارسكو «جنوب أفريقيا»

شارلي أبلي: «كروس كاونتر» أثبت جدارته

أعرب المدرب شارلي أبلي عن سعادته بالفوز الرائع الذي حققه «كروس كاونتر» لجودلفين بلقب كأس دبي الذهبي لمسافة 3200 متر للفئة الثانية مؤكداً أنه أثبت جدارته كبطل لسباق ملبورن كب بأستراليا. وأضاف قائلاً عقب التتويج إنه سعيد للطريقة التي ظهر بها البطل في الشوط حيث انطلق من الخلف وشق طريقه بمهارة نحو الصدارة مشيداً بأداء الفارس وليم بيوك وفوزه باقتدار.

فيما أعرب الفارس وليم بويك عن سعادته بتحقيق الفوز في أمسية كأس دبي العالمي والتي يتنافس خلالها نخبة الخيول في العالم. وقال إن الشوط شهد مشاركة أقوى الخيول وإنه استفاد من الثغرة التي انفتحت قبل الختام وانطلق بقوة شاقاً طريقه نحو خط النهاية رغم المنافسة الشرسة التي واجهها في الأمتار الأخيرة.