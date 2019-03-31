«كول فرونت» يهدي أمريكا لقب «جودلفين للميل»

المصدر: Ⅶ دبي - البيان الرياضي

تواصلت المفاجآت في ثاني أشواط أمسية كأس دبي العالمي، إذ حقق الجواد الأمريكي «كول فرونت» لروبرت في لابينتا، وشراكة هيد اوف بلينس، لقب «جودلفين للميل» لمسافة 1600 متر «الفئة الثانية»، على المضمار الرملي، وأقيم الشوط برعاية «مدينة محمد بن راشد آل مكتوم، الحي الأول»، وبلغت جائزته 1.5 مليون دولار.

وتمكن البطل من اقتناص اللقب، بقيادة الفارس خوسيه أورتيز وإشراف المدرب تود بلتشر، مسجلاً زمناً قدره 1.36.51 دقيقة، وبفارق ثلاثة أرباع الطول عن الوصيف وحامل لقب النسخة الماضية «هيفي ميتال» لسمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم، بقيادة الفارس مايكل بارزالونا وإشراف المدرب سالم بن غدير.

وحل ثالثاً «منتزه» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، بقيادة الفارس جيم كراولي وإشراف المدرب دوغ واتسون.

شارك في الشوط 12 خيلاً، أبرزهم «ميجور بارتنرشب» لجودلفين، بقيادة الفارس أويشين ميرفي وإشراف المدرب سعيد بن سرور، «كمبير» للشيخ راشد بن حميد النعيمي، بقيادة الفارس باتريك دوبس وإشراف المدرب دوغ واتسون.

أبرز المشاركين

شارك في الشوط «ابن مالك» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، بقيادة الفارس تاغ أوشي وإشراف المدرب مصبح المهيري، «لوجرادو» لمالكه أفاز إسماعيلوف، بقيادة الفارس أنطونيو فريزو وإشراف المدرب إروين شاربي، «جود كري» لإسماعيل هادي أوغلو، بقيادة الفارس هاليس كاراتاس وإشراف المدرب بايرام كوكاكايا، «مساواة» لماهر لطف الله، بقيادة الفارس أدري دي فريز وإشراف المدرب فوزي ناس، «سيكريت إمبشن» لناصر عسكر، بقيادة ريتشارد مولن وإشراف ساتيش سيمار، «نونكونو يمي» لمالكه شيزو يوشيدا، بقيادة الفارس جواو موريرا وإشراف المدرب المدرب يوكيهيرو كاتو، و«ترو تيمبر» لمزرعة كالوميت، بقيادة الفارس جويل روزاريو وإشراف المدرب كيران ماكلجلين.

تتويج

وفي الختام، قام محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي عضو مجلس إدارة «ميدان»، بتتويج الأبطال، إذ تسلم كأس الشوط، ملاك البطل «كول فرونت»، فيما تسلم كل من المدرب تود بلتشر والفارس خوسيه أورتيز جائزتهما.

سعادة

أعرب الفارس خوسيه أورتينر، عن سعادته بالفوز الكبير بلقب شوط جودلفين للميل الذي تحقق بعد معركة شرسة مع «هيفي ميتال» وأكد خوسيه خلال المؤتمر الصحافي، أنه تمكن من الخروج والانطلاق بقوة من المنطقة المغلقة في الوسط وأتاح لنفسه موقعاً مريحاً في الصدارة، وساعده في ذلك جاهزية الخيل وحبه للفوز، حيث أظهر قتالاً شرساً من أجل أن يكسب الشوط، وقال: «أنا في قمة السعادة بالعودة إلى أمريكا منتصراً بالشوط القوي، وأتمنى مواصلة الإنجازات أيضاً في بلدي».

بطاقة

الشوط: جودلفين للميل

البطل: كول فرونت

الفارس : خوسيه أورتيز

المدرب: تود بلتشر

المسافة: 1600 متر - رملي

الرعاية: مدينة محمد بن راشد آل مكتوم - الحي الأول

الجائزة: 1.5 مليون دولار

المراكز

1. كول فرونت أمريكا

2. هيفي ميتال الإمارات

3. منتزه الإمارات

4. كمبير الإمارات

5. سيكريت إمبشن ليبيا

روبرت لابينتا: نفخر بلقب الشوط القوي

أعرب روبرت في لابينتا مالك البطل «كول فرونت» بطل شوط جودلفين للميل لمسافة 1600 متر عن فخرهم واعتزازهم بانتزاع لقب الشوط القوي في السباق. وأكد خلال المؤتمر الصحافي عقب التتويج، أنه تابع السباق المثير وكان على أعصابه خاصة عندما تزعم البطل السابق «هيفي ميتال» مجريات السباق وشق طريقه نحو خط النهاية بجدارة، وقال روبرت: «نفخر بالارتباط بكأس دبي العالمي، وتجب الإشادة بروعة التنظيم والتجهيزات الرائعة للسباق».

تحدث المدرب تود بليتشر معرباً عن سعادته بالفوز الرائع الذي تحقق في الشوط القوي الذي ضم كوكبة من أقوى الخيول العالمية مؤكداُ ان المشاركة في كأس دبي العالمي في حد ذاته بطولة، والفوز بلقب شوط جودلفين للميل . يشعرنا بالسعادة ، وخاصة وانه من أقوى الاشواط.