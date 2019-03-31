«إيه إف ماهر» يفجّر المفاجأة ويظفر بلقب «دبي كحيلة كلاسيك»

المصدر: Ⅶ دبي - البيان الرياضي

فجر «إيه إف ماهر» لخالد خليفة النابودة، مفاجأة مدوية، وقلب التوقعات، باقتناصه لقب الشوط الأول «دبي كحيلة كلاسيك»، ضمن كأس دبي العالمي للخيول على مضمار ميدان، لمسافة 2000 متر «الفئة الأولى» على المضمار الرملي، برعاية «مبادلة»، وجائزته مليون دولار أمريكي.

وتمكن البطل من تحقيق الفوز بقيادة الفارس تاغ أوشي وإشراف المدرب إرنست أوتيل، مسجلاً زمناً قدره 2.15.67، بفارق أنف عن الوصيف، والمرشح الأول لنيل اللقب «فزاع الخالدية»، لـ «بولسكا ايه كيه إف إس بي زو - إسطبل الخالدية»، بقيادة الفارس بيرانتونيو كونفرتينو وإشراف المدرب ميكال بوركوسكي.

وحل في المركز الثالث «أمواج» لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، بقيادة الفارس فابريس فيرون وإشراف المدرب إيريك ليمارتنيل.

شارك في الشوط 14 خيلاً، أبرزهم «داريوس دي بون» لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، بقيادة الفارس أوليفيه دوليز وإشراف المدرب إيريك ليمارتنيل، «مواهب» المملوك أيضاً لسموه، بقيادة الفارس باتريك كوسجراف وإشراف المدرب إيريك ليمارتنيل، وحامل لقب النسخة الماضية «طلاب الخالدية» للأمير خالد بن سلطان بن عبد العزيز آل سعود، بقيادة الفارس خوان أوسبينا وإشراف المدرب موسى المسعودي، و«الشموس» لسمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، بقيادة الفارس جولين أوجي وإشراف تشارلز جوردان.

أبرز المشاركين

كما شارك في الشوط «شداد» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، بقيادة الفارس مايكل بارزالونا وإشراف المدرب سالم بن غدير، و«برنامج» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، بقيادة الفارس سام هتشكوت وإشراف المدرب علي راشد الرايحي، و«زياد» لـ «ياس» لإدارة سباقات الخيل، بقيادة الفارس ريتشارد مولن وإشراف المدرب جان دي روال، و«رماس» لسمو الشيخة فاطمة بنت منصور بن زايد آل نهيان، بقيادة الفارس ادري دي فريز وإشراف المدرب جان دي روال، «إيه إف السجنجل» لخالد خليفة النابودة، بقيادة الفارس أنطونيو فريزو وإشراف المدرب إرنست أورتيل، «جوشوك» لإسطبلات «العجبان»، بقيادة الفارس فرناندو جارا وإشراف المدرب عبد الله الحمادي، و«بي إف مغادر» لمالكه الوارث إبراهيم الحضرمي، بقيادة الفارس اشتيبان مازور وإشراف المدرب يونس الكلباني.

التتويج

وفي الختام، قام خالد عبد الله القبيسي، ممثل «مبادلة»، الرئيس التنفيذي لقطاع صناعة الطيران وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والطاقة النظيفة في شركة «مبادلة» للاستثمار، بحضور لارا صوايا المدير التنفيذي لمهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية الأصيلة، بتتويج الأبطال، حيث تسلم خالد خليفة النابودة كأس المالك، فيما تسلم المدرب إرنست أورتيل كأس المدرب، كما تسلم الفارس تاغ أوشي جائزة الفارس.

بطاقة

الشوط: دبي كحيلة كلاسيك

البطل: «إيه إف ماهر»

المسافة: 2000 متر - رملي

الرعاية: «مبادلة»

الجائزة: مليون دولار أمريكي

المراكز

1. إيه إف ماهر الإمارات

2. فزاع الخالدية السعودية

3. أمواج الإمارات

4. جوشوك الإمارات

5. طلاب الخالدية السعودية

خالد النابودة: إنجاز للتوليد المحلي لخيول الإمارات

أعرب خالد خليفة النابودة مالك البطل «إيه إف ماهر» الحائز لقب «دبي كحيلة كلاسيك» للخيول العربية الفئة الأولى، عن سعادته وفخره بانتزاع «إيه إف ماهر» للقب في أمسية كأس دبي العالمي، مؤكداً أن الفوز إنجاز للتوليد المحلي لخيول الإمارات، مما يؤكد قدرتها للمنافسة والفوز على الخيول العالمية.

وقال النابودة لـ «البيان الرياضي»، إنه فخور بالفوز ويهديه إلى القيادة الرشيدة وشعب الإمارات.

من جانبه، أشاد المدرب أرنست أورتيل بالإنجار الذي تحقق في السباق الكبير الذي تنافست خلاله نخبة الخيول العربية من مختلف دول العالم، وأعرب الفارس تاغ أوشي عن سعادته بالفوز الذي تحقق للمرة الثانية بمضمار «ميدان»، مشيداً بأداء البطل خلال مجريات السباق وتفوّقه على أقوى الخيول.