راشد النعيمي: فارس العرب عوّدنا على «الأول»

المصدر: Ⅶ دبي- البيان الرياضي

هنأ الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط في عجمان، صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، بنجاح النسخة 24 لكأس دبي العالمي وتتويج ثندر سنو باللقب للعام الثاني على التوالي، وقال: «عشنا فرحة كبيرة، وعيون العالم اتجهت إلى دبي، ونحن فخورون بأن نكون جزءاً من هذه المسابقة، وأتمنى الاستمتاع للجميع في هذه الأجواء الجميلـة».

وأضاف: «الإنجازات الإماراتية في كأس دبي العالمي تحققت بعد جهد وتعب كبير، ونفخر جميعاً بهذه النتائج الجيدة، ونأمل أن نرى إنتاج الإمارات في المسابقات العالمية مثلما رأينا مسار العامين الماضي في الديربي الإنجليزي، إن شاء الله الخيول الإماراتية تتفوق في جميع الميادين».

وعن مدى رضاه بمشاركة الخيول التي دفع بها في السباق، قال: «لا شك أنه في كل سنة هناك ظروف تحكم النتائج، ولكن نحن راضون عن النتائج التي تحققت بشكل عام، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم عوّدنا دائماً على المركز الأول، وبالتالي أي شيء يقل عن المركز الأول لا يرضينا، كان لدينا خيول جيدة في السباق، ولكن الحظ لم يحالفنا، أمامنا مشاركات كبيرة في أميركا الموسم الحالي، ونسأل الله التوفيق».

وعن مشاركة الخيل «سويتزرلاند» الذي احتل المركز الثامن في الشوط السادس، أوضح الشيخ راشد بن حميد النعيمي أن نتائجه كانت طيبة في أميركا، وعندما جاء إلى الإمارات أخذ بعض الوقت إلى حين التعود عل الأجواء، وتدريباته كانت جيدة، لكنه افتقد اللياقة في السباقات الأخيرة.