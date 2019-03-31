كأس دبي العالمي.. يعـزّز قيم التسامـح

المصدر: Ⅶ دبي- البيان الرياضي

يلعب كأس دبي العالمي دوراً مهماً في تعزيز قيم التسامح باعتباره كرنفالاً عالمياً وملتقى للجماهير من مختلف الجنسيات المقيمة في الدولة أو الزائرة، التي جاءت للاستمتاع بفعالياته المتنوعة ومشاهدة أقوى سباقات الخيل.

وقال الأميركي ويليامس إنه متعود على الحضور إلى ميدان منذ أكثر من 10 سنوات، مشيراً إلى أن ميزة كأس دبي العالمي ليس في جوائزه المالية الكبيرة ومشاركة أقوى الخيول في العالم، بل لجمهوره المتنوع والمتجانس من مختلف دول العالم وبكل اللغات، وأضاف: من النادر جداً إيجاد سباق في العالم يحضره هذا الجمهور المتنوع، وأعتقد أنه يعكس المجتمع المتجانس في دولة الإمارات، والذي يتشكل من أكثر من 200 جنسيـة. فيما صرحت شاريز هابايباي وهي من الفلبين، وتقيم في دبي منذ 12 عاماً أنها حضرت للمرة الأولى أمس بعدما سمعت الكثير من كأس دبي العالمي، وقالت: الأجواء عالمية، وتمنيت اكتشافها قبل اليوم، لقد جئت برفقة أصدقائي لقضاء وقت ممتع بمتابعة سباقات الخيل، ونحن سعداء بما شاهـدناه من حسن التنظيم والالتقاء بأصـدقاء جدد في هذا الحدث الكبير.

وأوضح الفرنسي جورج أنه محظوظ بتزامن إجازته التي يقضيها في دبي مع سباق كأس دبي العالمي، الذي سمع عنه الكثير وبما أنه من عشاق هذه الرياضة فقد حرص على الحـضور لاكتشاف روعة السباق من قريب والوقوف على جمال المضمار الذي وصفه بالأجمل في العالم، وقال: بالنسبة لي فالتواجـد في هذا الحدث سيبقى راسخاً في الذاكرة، وقد أعود في العام المقبل لأستمتع مرة أخرى بهذا الحدث العالمي الرائع.

مناسبة

وقالت البريطانية نيكي رايت، إن كأس دبي العالمي يعتبر مناسبة استثنائية كونه يستقطب جماهير غفيرة من مختلف الجنسيات، من أجل الاستمتاع بمشاهدة نخبة خيول العالم المتنافسة على أغلى الألقاب العالمية، مؤكدة أن تواجد العديد من الجاليات في قلب الحدث يدل على تسامح أهل البلد وجميع المقيمين على أرضها. بدورها، أكدت الأيرلندية نيغي نيكلاي موظفة في طيران الإمارات، أن كأس دبي العالمي يعتبر من الفعاليات المبهرة، والتي تجمع العالم في بساط واحد من مختلف الدول، ما يؤكد قوة وحجم الحدث الذي يحمل بين طياته الكثير من المشاهد الإيجابية.

احتفالية

وأشارت النيوزيلندية لني بابيش إلى أن دبي تعتبر وجهة رائدة للكثير من الناس حول العالم، بسبب المزايا الكبيرة التي تتمتع بها، لعل أبرزها علاقة الود والوئام والأمن والأمان على أرض الإمارات. وذكرت الروسية ايني سبيلمان، أن كأس دبي العالمي يعتبر احتفالية كبيرة لجميع محبي رياضة الفروسية وسباقات الخيل، ويجمع من الناس من شرق وغرب المعمورة في نقطة واحدة، مشيرة إلى أنها تسكن في دبي من سنتين وتحرص على الحضور للاستمتاع بفعاليات الحدث.

من جانبه، أثنى السوداني خالد علي مختار على التنظيم الرائع لكأس دبي العالمي وقال: الحدث يتميز بالتقاء العالم في قرية صغيرة، ما يعكس مكانة الحدث في قلوب الكثير من الزوار والمقيمين. شاطره الرأي جاره معتز محمد أحمد، والذي قال إنه يحرص على حضور كأس دبي العالمي منذ 19 عاماً مع عائلته، وقال صديقهما فيصل مجلي من السودان، إن كأس دبي العالمي يعتبر ملتقى الأصدقاء والعائلات التي تأتي من كل حدب وصوب.