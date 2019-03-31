خالد آل خليفة: دبي مدينة المفاجآت

المصدر: Ⅶ دبي- البيان الرياضي

أكد الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، سفير البحرين لدى الدولة النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للفروسية، أن دبي تعتبر مدينة المفاجآت الرائعة سواء على مستوى الرياضة وسباقات الخيل أو على صعيد الأنشطة والمجالات الأخرى، مشيراً إلى أن النسخة 24 لكأس دبي العالمي تميزت بأجواء عالمية رائعة صاحبها وجود طقس مثالي للحدث الذي يثبت نجاحاته السنوية ويحظى بحضور مميز مرموق، في مقدمتهم تواجد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، ما يعطي الانطباع الأقوى للسباق الذي خطف أنظار العالم.

وأضاف الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة لـ «البيان الرياضي»، أن تواجده في كأس دبي العالمي شرف كبير في السباق الأغلى عالمياً الذي يتمنى حضوره الجميع، مشيراً إلى أن الأمسية الكبيرة تحمل العديد من المفاجآت وسطرت فيها خيول الإمارات أروع الانتصارات من البداية.

وقال الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة إن أعوام الخير ممتدة على أرض الإمارات، حيث يرتبط عام التسامح في النسخة الحالية بعام زايد الذي يعكس هو الآخر الكثير من قيم التسامح والسلام، مؤكداً أن شعب الإمارات ضرب أروع الأمثلة في التسامح على نهج قيادتها التي رسمت الابتسامة والسعادة على وجوه الجميع، ما جعل الإمارات نموذجاً متفرداً في عام التسامح بشهادة الجميع، خاصة أنها أثبتت للعالم أجمع تسامح الأديان على أرض الإمارات عبر زيارة البابا فرانسيس، بابا الفاتيكان والإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، ما يعطي دلالة واضحة على أن الإمارات أرض التسامح قبل أن تحمل المسمى هذا العام.