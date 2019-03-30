تتويجات.. وغبطة إماراتية في "ميدان"

المصدر: البيان الالكتروني

شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، فعاليات مهرجان كأس دبي العالمية، الذي جرى اليوم على مضمار "ميدان" في منطقة ند الشبا في دبي.

كما شهد الفعاليات سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وسمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة والفريق سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الشرطة والأمن في دبي وسمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح، الى جانب عدد من الشيوخ والوزراء وكبار المسؤولين وضيوف الإمارات من مختلف أنحاء العالم وجمهور كبير ناهز الـ72 ألف متفرج من مختلف الجنسيات والثقافات.

وقد انتزع الفحل "ثندر سنو" (خمس سنوات) الفوز والناموس من أكبر منافسيه المهر الأمريكي "جرونكووسكي" لمالكه الإماراتي سالم بن غدير الكتبي، حيث حصل على الكأس الذهبية والجائزة المالية وقدرها 12 مليون دولار أمريكي.

وكان "إيه إف ماهر" لخالد خليفة النابودة فجر مفاجأة في بداية المهرجان وظفر بلقب الشوط الأول "دبي كحيلة كلاسيك للخيول العربية الأصيلة".

أما الشوط الثاني "جودولفين مايل"، فشهد تتويج "كول فرونت" لمالكه روبرت لابنتا تحت إشراف المدرب بليتشر وبقيادة الفارس جوزيه اورتيز بعد منافسه شرسة للغاية مع "هيفي ميتال".

وفي الشوط الثالث "دبي جولد"، أهدى "كروس كاونتر" بشعار "جودلفين" وبقيادة الفارس ويليام بيوك الإمارات ثاني انتصاراتها وطلا للشوط الثالث "دبي جولد" بقيادة الفارس ويليام بيوك.

وشهد الشوط الرابع تتويج سلطان بن علي السبوسي والمدرب تشارلي أبلبي والفارس ويليام بيوك بكأس "القوز للسرعة" بعد حلول "بلو بوينت" بشعار جودولفين أول.

وتمكن الجواد "بلس كيو فارفي" بشعار امبريال ريسينغ تحت إشراف المدرب برندن والش وبقيادة الفارس جوزيه اورتيز من الفوز بالشوط الخامس "ديربي الإمارات".

كما توج الجواد "اكس واي جيت" بشعار روكينجغهام رانش وجلنفينستين فارم تحت إشراف المدرب خورخي نافارو وقيادة الفارس ايميسال جاراميلو بطلاً للشوط السادس "دبي جولدن شاهين".

وعاد لقب الشوط السابع "دبي تيرف" للمهرة اليابانية "الموند اي" بشعار سيلك ريسينغ تحت إشراف المدرب ساكاي كونيدا وبقيادة الفارس كريستوف لومير.

وفي الشوط الثامن "دبي شيما كلاسيك" فرض "اولد بيرسيان" بشعار جودولفين وتحت إشراف المدرب تشارلي ابلبي وبقيادة الفارس ويليام بيويك نفسه وأهدى الإمارات لقبها الرابع.

وفي ختام الحفل تسلم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الكأس الثمينة من سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم.

حضر الحفل التتويج سمو الأميرة هيا بنت الحسين؛ حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وخليفة سعيد سليمان، مدير عام دائرة التشريفات والضيافة في دبي وسعيد حميد الطاير، رئيس مجلس الادارة الرئيس التنفيذي لمجموعة ميدان، وعدد من الشيوخ وملاك الخيل والمدربين.