الفائزون بأشواط كأس دبي العالمي .. تحديث مستمر

المصدر: البيان الالكتروني

انطلقت قبل قليل في مضمار ميدان بدبي ، منافسات كأس دبي العالمي 2019 .

تاليا أسماء الفائزين في كل شوط من أشواط السباق :

توج "أي اف ماهر" بطلاً للشوط الأول "دبي كحيلة كلاسيك" في افتتاح أول أشواط كأس دبي العالمية لمالكه خالد خليفة النابودة.



ويضم كأس دبي العالمي 9 أشواط وتبلغ قيمة جوائز الشوط التاسع 12 مليون دولار برعاية طيران الإمارات لمسافة 2000 متر على المضمار الرملي في تحفة المضامير في العالم في ميدان.

كول فرونت" لمالكه روبرت لابنتا تحت إشراف المدرب بليتشر وبقيادة الفارس جوزيه اورتيز يتوج بطلاً للشوط الثاني "جودولفين مايل" بعد منافسه شرسة للغاية مع "هيفي ميتال"

"كول فرونت" لمالكه روبرت لابنتا تحت إشراف المدرب بليتشر وبقيادة الفارس جوزيه اورتيز يتوج بطلا للشوط الثاني "جودولفين مايل" بعد منافسه شرسة للغاية مع "هيفي ميتال" #كأس_دبي_العالمي@DubaiWorldCup

#DubaiWorldCup#كاس_دبي_العالمي#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/uQOUCASXXo — البيان الرياضي (@AlBayanSports) March 30, 2019

"كروس كاونتر بشعار "جودلفين" يهدي الإمارات ثاني الانتصارات في أمسية كأس دبي العالمي ويتوج بطلا للشوط الثالث "دبي جولد" بقيادة الفارس ويليام بيوك.