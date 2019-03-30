الفائزون بأشواط كأس دبي العالمي .. تحديث مستمر

انطلقت قبل قليل في مضمار ميدان بدبي ، منافسات كأس دبي العالمي 2019 .
تاليا أسماء الفائزين في كل شوط من أشواط السباق :
توج "أي اف ماهر" بطلاً للشوط الأول "دبي كحيلة كلاسيك" في افتتاح أول أشواط كأس دبي العالمية لمالكه خالد خليفة النابودة.
خالد خليفة النابودة مالك "أي اف ماهر" يرفع كأس الشوط الأول "دبي كحيلة كلاسيك"— البيان الرياضي (@AlBayanSports) March 30, 2019
#DubaiWorldCup
#DWC19#كاس_دبي_العالمي#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/Fjkn2HhTbY
ويضم كأس دبي العالمي 9 أشواط وتبلغ قيمة جوائز الشوط التاسع 12 مليون دولار برعاية طيران الإمارات لمسافة 2000 متر على المضمار الرملي في تحفة المضامير في العالم في ميدان.
"كروس كاونتر بشعار "جودلفين" يهدي #الإمارات ثاني الانتصارات في أمسية #كأس_دبي_العالمي ويتوج بطلا للشوط الثالث "دبي جولد" بقيادة الفارس ويليام بيوك@DubaiWorldCup— البيان الرياضي (@AlBayanSports) March 30, 2019
#DubaiWorldCup#كاس_دبي_العالمي#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/yyKIMZ1n9r
كول فرونت" لمالكه روبرت لابنتا تحت إشراف المدرب بليتشر وبقيادة الفارس جوزيه اورتيز يتوج بطلاً للشوط الثاني "جودولفين مايل" بعد منافسه شرسة للغاية مع "هيفي ميتال"
"كول فرونت" لمالكه روبرت لابنتا تحت إشراف المدرب بليتشر وبقيادة الفارس جوزيه اورتيز يتوج بطلا للشوط الثاني "جودولفين مايل" بعد منافسه شرسة للغاية مع "هيفي ميتال" #كأس_دبي_العالمي@DubaiWorldCup— البيان الرياضي (@AlBayanSports) March 30, 2019
#DubaiWorldCup#كاس_دبي_العالمي#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/uQOUCASXXo
"كروس كاونتر بشعار "جودلفين" يهدي الإمارات ثاني الانتصارات في أمسية كأس دبي العالمي ويتوج بطلا للشوط الثالث "دبي جولد" بقيادة الفارس ويليام بيوك.