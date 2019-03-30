تغطية مباشرة لكأس دبي العالمي

المصدر:
  • بيان السطري
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نقدم لكم  تغطية مباشرة لكأس دبي العالمي في نسخته 24 في مضمار "ميدان".

ويرسخ كأس دبي العالمي مكانة دبي منارةً عالميّة في المجال الرياضي ويجعل دبي عاصمة لسباقات الخيول العالمية .

ويضم كأس دبي العالمي  9 أشواط تحبس الأنفاس فيما  تبلغ قيمة جوائز الشوط التاسع 12 مليون دولار برعاية طيران الإمارات لمسافة 2000 متر على المضمار الرملي في تحفة المضامير في العالم في ميدان.

 

 

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