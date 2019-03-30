المصدر: بيان السطري

نقدم لكم تغطية مباشرة لكأس دبي العالمي في نسخته 24 في مضمار "ميدان".

ويرسخ كأس دبي العالمي مكانة دبي منارةً عالميّة في المجال الرياضي ويجعل دبي عاصمة لسباقات الخيول العالمية .

ويضم كأس دبي العالمي 9 أشواط تحبس الأنفاس فيما تبلغ قيمة جوائز الشوط التاسع 12 مليون دولار برعاية طيران الإمارات لمسافة 2000 متر على المضمار الرملي في تحفة المضامير في العالم في ميدان.

إنه يوم تاريخي في عالم الفروسية وفي تاريخ إبهار #دبي.. يوم انطلاق الحلم الأغلى والأمسية الأغنى عالميا، #كأس_دبي_العالمي للخيول، بنسخته الـ 24 في مضمار "ميدان."



تابعونا في تغطية مباشرة من قلب الحدث مع الزميلة بيان أحمد وفريق #صحيفة_البيان.@DubaiWorldCup#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/CUHFGLH7UT — صحيفة البيان (@AlBayanNews) March 30, 2019

الصور الأولى من مقر #ميدان حيث بدأت أعداد كبيرة من الجماهير بالتوافد لحضور منافسات الحدث الرياضي الأهم على مستوى العالم في عالم الخيل والفروسية #كأس_دبي_العالمي_للخيول.@MeydanRacing @DubaiWorldCup #DubaiWorldCup2019 #البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/E24LD3nFZ4 — صحيفة البيان (@AlBayanNews) March 30, 2019

هكذا تبدو الأجواء خارج حلبة منافسات ميدان حيث تقف الجماهير في طوابير طويلة بانتظار وصول مقر #كأس_دبي_العالمي الذي تترقب أنظار العالم له. @MeydanRacing @DubaiWorldCup #DubaiWorldCup2019 #البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/ocaWYjOcPd — صحيفة البيان (@AlBayanNews) March 30, 2019

رغم إجرائها لعملية جراحية قبل أيام.. أصرت الألمانية كاترينا ديتريش ، 61، القدوم لحضور #كأس_دبي_العالمي للمرة الـ 14 ، مشيرة إلى أنها حاكت فستانها بيدها واختارت أن تزينه بالورود تعبيراً عن حبها لدبي ولهذه الفعالية الاستثنائية.@MeydanRacing @DubaiWorldCup #البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/sqHQYIHOFS — صحيفة البيان (@AlBayanNews) March 30, 2019

"حبْ الرِّمَكْ يجري بشراييني.. آحبِها وآحبْ طاريها



إظهورها عِزْ وشرَفْ تالدْ".. وبطونها كَنْزْ إلمِحبّيِها"



( #محمد_بن_راشد )



يحتفي #كأس_دبي_العالمي بفارس الإبداع #محمد_بن_اشد الشخصية الأكثـر تأثيراً في سباقات الخيل الذي رحب بهذا الحدث عبر ديوان "قصائدي #في_حب_الخيل" pic.twitter.com/AahwZCTE2l — صحيفة البيان (@AlBayanNews) March 30, 2019

التحدي والإثارة هما عنوان النسخة 24 لـ #كأس_دبي_العالمي التي تبلغ قيمتها الإجمالية 35 مليون دولار.. نخبة خيول العالم وأمهر الفرسان يجتمعون في لقاء الاقوياء على أرض #دبي لتقديم أداء متفرد بمضمار "ميدان" في الحدث الرياضي الأهم عالمياً في عالم الفروسية. #البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/ctl22UkecB — صحيفة البيان (@AlBayanNews) March 30, 2019