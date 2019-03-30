«دبي ريسينج» الناقل الرسمي للحدث

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أكد أحمد سعيد المنصوري المدير التنفيذي لقطاع الإذاعة والتلفزيون في مؤسسة دبي للإعلام، الانتهاء من وضع اللمسات الأخيرة على استعدادات تلفزيون دبي بقنواته المتعددة النهائية لتغطية ومواكبة فعاليات النسخة الرابعة والعشرين من كأس دبي العالمي 2019، والذي سينطلق صباح اليوم السبت (20 مارس) الجاري.

حيث ستقوم بنقل وقائعه عبر قناة دبي للسباقات «دبي ريسينج» كناقل رسمي وحصري لجميع أنحاء العالم، وبالتزامن مع بثه على شاشة تلفزيون دبي وقناة سما دبي، وقناة دبي الرياضية، وقناة دبي ون باللغة الإنجليزية إلى جانب إذاعة دبي، وذلك من خلال عربات النقل والاستديوهات التحليلية الخاصة من موقع الحدث مع نخبة المراسلين والمذيعين واستخدام التقنيات الحديثة التي تتجدد كل عام لمواكبة الحدث الرياضي الكبير بصورة أكثر تميزاً ونقله إلى كافة أنحاء العالم.

وقال المنصوري «نحن سعداء للغاية بنقل هذا الحدث الاجتماعي والرياضي الأبرز في نسخته الرابعة والعشرين لجمهور تلفزيون دبي بقنواته المتعددة وكافة متابعي كأس دبي العالمي في مختلف أرجاء العالم، والذي يجمع بين السحر والإثارة على أعلى مستوى من السباقات العالمية والمقام في مضمار ميدان المرموق، تجسيداً لرؤى وأفكار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.

وبما يليق بالسمعة المتميزة التي وصلت إليها دولة الإمارات العربية المتحدة، مما سيضيف الكثير من الإثارة والحماس لهذه الفعاليات، وذلك من خلال التغطية المباشرة للحدث الرياضي الهام إلى جانب مجموعة البرامج الخاصة والإعلانات والفواصل الخاصة بهذا الحدث الرياضي الهام في الوقت الذي يمتاز السباق بأنه الأكبر في العالم من حيث الجوائز المالية والبالغ مجموعها 35 مليون دولار.

رؤية مختلفة

بدوره أشار عبد الرحمن أمين مدير إدارة القنوات الرياضية في مؤسسة دبي للإعلام، إلى أن تلفزيون دبي بقنواته المتعددة سيقدم كأس دبي العالمي هذا العام برؤية تلفزيونية مختلفة عن بقية الأعوام الماضية، وهذا ما لاحظه الجمهور منذ انطلاق الدورة البرامجية لقناة دبي للسباقات»دبي ريسينج«خلال هذه الفترة.

والتي تحولت بالفعل إلى دورة خاصة بكأس دبي العالمي، في الوقت الذي استعدت القناة لهذا الحدث من خلال مجموعة البرامج الخاصة والإعلانات التلفزيونية والطريقة والفواصل والتقارير الخاصة عن تحضيرات السباقات، فضلاً عن قيامها بالتغطية الشاملة لكافة التحضيرات وراء الكواليس ولقاءات مع الفرسان وصولاً للشوط الختامي والفوز بالكأس.مجدداً التأكيد أن دبي ريسينج، أعدت بالتعاون مع بقية الفرق العاملة والإدارات والأقسام في تلفزيون دبي بقنواته المتعددة لتغطية منافسات كأس دبي العالمي 2019 من خلال التغطية المباشرة والحصرية لهذه المنافسات عبر ما يزيد على 150 موظفاً فنياً وإعلامياً.