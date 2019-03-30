بطل ٢٠١٨ «بن بطل»

أثبت «بن بطل» لجودلفين، جدارته العام الماضي، عندما انتزع بطولة «دبي تيرف» لمسافة 1800 متر «الفئة الأولى»، على المضمار العشبي، برعاية «موانئ دبي العالمية»، بقيادة الفارس أويشين ميرفي إشراف المدرب العالمي سعيد بن سرور، مسجلاً زمناً قدره 1:46:2 دقيقة، وبفارق 3 أطوال وربع الطول عن الوصيف «فيفلوس» لمالكه كازوهيرو ساساكي، بقيادة الفارس كريستيان ديمورو وإشراف المدرب ياسو توموميتشي، وتلاه «ريال ستيل» ثالثاً، لمالكه شركة صنداي للسباقات، بقيادة الفارس مايكل بارزالونا وإشراف المدرب يوشيتو ياهاجي، فيما احتل «ديردري» لمالكه تي موريتا، المركز الرابع، بقيادة الفارس كريستوف لومير وإشراف المدرب هاشيدا ميتسورا.

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