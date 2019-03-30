بطل ٢٠١٨ «هوكبيل»

استطاع «هوكبيل» لجودلفين، أن يدخل التاريخ من أوسع أبوابه، عبر اقتناصه العام الماضي، لقب «لونجين دبي شيماء كلاسيك» لمسافة 2410 أمتار «الفئة الأولى»، على المضمار العشبي، برعاية «لونجين»، بقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف المدرب شارلي أبلبي، مسجلاً زمناً قدره 2:29:45 دقيقة، بفارق 3 أطوال عن الوصيف «بويتس ويرد» لمالكه سعيد سهيل، بقيادة الفارس فرانكي ديتوري وإشراف المدرب السير مايكل ستاوت، فيما جاء في المركز الثالث «كلوث أوف ستارز» لجودلفين، بقادة الفارس مايكل بارزالونا وإشراف المدرب آندريه فابر.

Ø·Ø¨Ø§Ø¹Ø© Email Ù„ÙŠÙ†ÙƒØ¯ÙŠÙ† Pin Interest Ø¬ÙˆØ¬Ù„ + Whats App