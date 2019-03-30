بطل ٢٠١٨ «جنغل كات»

حقق «جنغل كات» لجودلفين لقب النسخة الماضية لبطولة «القوز للسرعة» - الفئة الأولى، بعد منافسة شرسة بمشاركة 13 خيلاً، لمسافة 1200 متر، برعاية «عزيزي للتطوير العقاري»، بقيادة الفارس جيمس دويل وبإشراف المدرب شارلي آبلبي، مسجلاً زمناً قدره 1:9:37 دقيقة، وبفارق نصف الطول عن «ستورمي ليبرال» لمالكيه روكينغهام رانش وديفيد بيرنس، بقيادة الفارس جويل روزاريو بإشراف المدرب بيتر ميلر، وحل ثالثاً «كونكويست تسونامي» لمالكه جاري باربر، بقيادة الفارس فيكتور اسبينوزا وإشراف المدرب بيتر ميلر، فيما ذهب المركز الرابع إلى «واشنكون دي سي» لمُلاكه جون ماجنير ومايكل تابور وديريك سميث، بقيادة الفارس ريان مور وإشراف المدرب إيدان أوبراين.

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