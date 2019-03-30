بطل 2018 «فازيراباد»

حقق «فازيراباد» لمالكه آغا خان إنجازاً غير مسبوق في بطولة كأس دبي الذهبي العام الماضي، إذ ظفر حينها باللقب للمرة الثالثة على التوالي، بقيادة الفارس كريستوف سوميلون وإشراف المدرب ألين دي روير.

بالإضافة إلى تحقيق رقم قياسي جديد بلغ 3:17:92 محطماً الرقم السابق المسجل باسم «براون بانثر» وهو 3:81:48، بفارق طول عن الوصيف «شيخ زايد روود»، لمالكه محمد جابر عبدالله بقيادة الفارس مارتين هارلي، وإشراف المدرب ديفيد سيمكوك، فيما حل في المركز الثالث «رير ريثم» لجودلفين بقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف المدرب شارلي آبلبي، وجاء في المركز الرابع «فرونتايرزمان» لجودلفين بقيادة قيادة جيمس دويل وإشراف المدرب شارلي آبلبي.