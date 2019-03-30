بطل 2018 «مايند يور بسكيتس»

كان «مايند يور بسكيتس» لإسطبلات جي إم سكوت سمرز، وهيد أوف بلين، تشاد سمرز دانييل، مايكل إي كيسبر، قد احتفظ العام الماضي بلقب بطولة «دبي جولدن شاهين»، برعاية «جلف نيوز» لمسافة 1200 متر في المضمار الرملي، بقيادة الفارس جويل روزاريو وإشراف المدرب تشاد سنرز، محققاً زمناً قياساً جديداً للسباق 1:10:12 دقيقة، متجاوزاً أفضل زمن مسجل باسم «جوردان سبورت» 1:10:18 دقيقة.

وبفارق رأس «إكس واي جت» المملوك لروكينج هام رانش ومزرعة جلفنستين، بقيادة الفارس إميساليل جراميللو وإشراف المدرب خورخي نافارو، فيما جاء «روي إتش» لمالكيه روكينجهام رانش وديفيد إيه بيرنس في المركز الثالث، بقيادة الفارس كنت دسورمووفي وإشراف المدرب بيتر ميلر.