بطل ٢٠١٨ «مندلسون»

اقتنص «مندلسون» لملاكه ديريك سميث وجون ماجنير ومايكل تابور، لقب النسخة الماضية من «بطولة ديربي الإمارات» لمسافة 1900 متر، برعاية «مجموعة سعيد ومحمد النابودة»، بقيادة الفارس ريان مور وإشراف المدرب المدرب ايدن أوبراين، مسجلاً زمناً قياسياً جديداً للسباق قدره 1:55:18 دقيقة، كسر به الزمن السابق المسجل باسم «مصباح»، وهو 1:56:51 دقيقة.

فيما جاءت «ريا» للشيخ راشد بن حميد النعيمي، في المركز الثاني، بقيادة الفارس باتريك دوبس وإشراف المدرب دوغ واتسون، وحل في المركز الثالث «ريرايد» لمؤسسة ونشيل الأميركية للتهجين المحدودة، بقيادة الفارس خافيير كاستيلانو والمدرب ستيف اسموسين.