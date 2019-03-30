«جهبذ» يطمح لـ «ديربي الإمارات»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

ينتظر أن يشهد الشوط الخامس «ديربي الإمارات» لمسافة 1900 متر للفئة الثانية على المضمار الرملي، برعاية «سعيد ومحمد النابودة»، وجائزته 2.5 مليون دولار، صراعاً قوياً بين 14 خيلاً. ويتصدر الأسماء المرشحة للظفر باللقب «ديفاين إيميدج» لجودلفين، بقيادة الفارس وليام بويك وإشراف المدرب شارلي آبلبي، خاصة أنها أحرزت لقب «بطولة البستكية» في أمسية «سوبر ساترداي» أوائل الشهر الحالي، في آخر مشاركة لها قبل الدخول في غمار هذا الشوط المثير.

أسماء قوية

كما يبرز اسم «سويفت روز» لجودلفين، بقيادة الفارس باتريك كوسجراف وإشراف المدرب سعيد بن سرور، والتي حلت في المركز الثاني في بطولة «أوكس الإمارات» شهر فبراير الماضي.

ويشارك «جهبذ» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، بقيادة الفارس جيم كراولي وإشراف المدرب المدرب وليام هاجس، في هذا الشوط، وهي المرة الأولى التي يتواجد فيها هذا المهر، الذي حقق المركز الأول في آخر مشاركاته الأوروبية و بالتحديد في المملكة المتحدة على مضمار « كمبتون » و « شاوتويل» .

طموح ثلاثي

ومما يزيد إثارة هذا الشوط، هو مشاركة ثلاثي من أقوى خيول نقابة فينكس للسيدات، وهم «ووكينج ثندر» بقيادة الفارس فرانكي ديتوري وإشراف المدرب أحمد بن حرمش، إذ تعتبر من المرشحات بقوة للقب الشوط، نتيجة حصولها على المركز الثاني في شوط «2000 غنيز الإماراتي» شهر فبراير الماضي.

بالإضافة إلى مشاركة «جولدن جاغوار»، بقيادة الفارس أويشين ميرفي وإشراف المدرب أحمد بن حرمش، والحاصل على مركز الوصافة في بطولة «ميدان كلاسيك» الشهر الماضي، و«سوبريور» بقيادة الفارس كونور بيسلي وإشراف المدرب أحمد بن حرمش، والتي حلت في مركز الوصافة في «بطولة البستكية».

أبرز المنافسين

كما تشارك في الشوط أيضاً «رزينة» للشيخ راشد بن حميد النعيمي، بقيادة الفارس باتريك دوبس وإشراف المدرب دوغ واتسون، «الحياة» لإسماعيل محمد، بقيادة الفارس فابريس فيرون وإشراف المدرب إسماعيل محمد، «مانجوزي» لأحمد عبد الله الشيخ، بقيادة الفارس فرناندو جارا وإشراف المدرب علي راشد الرايحي، «بلس كيو بارفيه» لـ «امبريال للسباقات»، بقيادة الفارس خوسيه أورتيز وإشراف المدرب بريندان وولش.

و«ديرما لوفر» لمالكه هيرويوكي أسانوما، بقيادة الفارس كريستوف لومير وإشراف المدرب هيروفومي تودا، «جراي ماجسيان» لجراي باربر ، شراكة إيكليبس للتهجين، و اسطبل واشتل، بقيادة جويل روزاريو وإشراف بيتر ميلر، «فان بيتهوفن» لمالكه ديرك سميث ، جون ماجنير ، مايكل تابور، بقيادة الفارس ريان مور وإشراف آيدين اوبراين، و«استبنز» لـ «ماك شين للسباقات»، بقيادة فلافين برات وإشراف دوغ أونيل.

سجل ذهبي

ولخيول الإمارات إنجازات تاريخية في " ديربي الإمارات " إذ حققت اللقب 12 مرة ، منذ انطلاقة السباق العام 2000 عبر " شاينا فيزيت " لجودلفين ، فيما كانت آخر ألقاب الإمارات في هذا السباق العام 2017 عبر " ثندرسنو " لجودلفين . كما نالت خيول سمو الشيخ محمد بن خليفة آل مكتوم شرف الفوز بهذا السباق 3 مرات أبرزها " آسيا بوي " 2007 ، " مصير " 2010 ، و "مبتهج " 2015 .

بطاقة

الشوط ديربي الإمارات

المسافة1900 متر - رملي

الرعاية مجموعة سعيد ومحمد النابودة

الجائزة٢٫٥ مليون دولار

حامل اللقب«مندلسون»

الترشيحات

1 «ديفاين إيميدج»

2 «ووكينج ثندر»

3 «جهبذ»