كأس دبي العالمي فعالية 5 نجوم

المصدر: دبي-البيان الرياضي

يعد كأس دبي العالمي، من أفضل الفعاليات الرياضية التي تقام في دبي على مدار العام، وهو الفعالية الوحيدة التي حافظت على تصنيفها من فئة 5 نجوم في 4 دورات متتالية، منذ بداية تطبيق نظام تصنيف الفعاليات، من قبل مجلس دبي الرياضي في 2014.

وحقق كأس دبي العالمي 95,33 نقطة، من أصل 100 نقطة ممكنة، ضمن ترتيب الفعاليات حسب الفئات الـ 6 التي تشمل الأثر التنظيمي، والتي حصل فيها كأس دبي العالمي على 23,46 من 25 نقطة، كونه فعالية تتميز بالإدارة الرشيدة، والتمويل المنظم والمستدام، والخطة اللوجستية الواضحة.

وفي فئة الأثر الرياضي، تمكن كأس دبي العالمي في إحراز 13,70 من 15 نقطة، لدوره البارز في تشجيع أفراد المجتمع على ممارسة الأنشطة البدنية والرياضية بشكل واسع، وضمن فئة الأثر الاجتماعي، استطاع كأس دبي العالمي من الحصول على 14,11 من 15 نقطة، باعتباره مصدر تشجيع لفئات المجتمع لوضع أهداف سامية، وكونه مكاناً فريداً لتوحيد الأفراد، ومنح المجتمعات الصغيرة فرصاً للاندماج في الرياضة.

وضمن فئة الأثر الاقتصادي، حصل كأس دبي العالمي على 14,59 من 15 نقطة، نظراً لكونه فرصة جيدة لزيادة الموارد المالية المتأتية من صناعة السياحة الرياضية، وتعزيز نمو الأعمال المحلية، وفي فئة الأثر الترويجي، حصل كأس دبي العالمي على 24,62 من أصل 25 نقطة ممكنة، لمساهمته الكبيرة في إنتاج تقارير تستخدمها القنوات الإعلامية في الترويج لدبي حول العالم، وفي فئة الأثر البيئي، حصل على 4,85 من أصل 5 نقاط.

عناصر

ويتم تصنيف كل فعالية حسب عدة عناصر، منها المالية التي حصل فيها كأس دبي العالمي 4,75 من أصل 5 نقاط ممكنة، والعناصر اللوجستية 4,88 من 5، كما حصل كأس دبي العالمي على 9,4 من 10 ضمن معيار «تجربة فريدة للمشاهدين والمشاركين».

إضافة إلى إحرازه علامات متقدمة في بقية المعايير والعناصر التي تشمل البنية التحتية والعوامل الخارجية والمردود الإعلامي على الصعيد المحلي والعالمي، وتأثير الأعمال التجارية، وتوفر الخبرات المحلية في تنظيم الفعاليات الرياضية، وفرص الاستفادة من الفعالية، ومشاركة المرأة، وتوفير الفرصة لأصحاب الهمم، ليكونوا جزءاً من الفعالية.

ولكل من هذه العناصر نقاط تدخل في احتساب النتيجة النهائية للتصنيف، ويتم قياس النمو الاقتصادي للفعالية، عبر أرقام تتعلق بتطور السياحة ونمو الأعمال، وينطبق الأمر نفسه على النمو الرياضي، الذي يتضمن تطور الأداء الفني، وارتفاع أعداد المشاركين، فيما يُقاس نمو الفعالية على المستوى الاجتماعي، من خلال دورها في تعزيز الروابط بين مختلف أفراد المجتمع، ورفع نسبة سعادتهم كمشاركين ومتفرجين.

ويتم الحصول على المعلومات الخاصة بتقييم كل فعالية، من خلال الأجوبة عن 81 سؤالاً حول مختلف جوانب التنظيم، 54 منها موجهة لمُنظِّم الفعالية، ويشكل وزن إجابتها 66 % من النتيجة النهائية، و13 سؤالاً موجهين للجمهور، ويشكل وزن إجابتها 16 % من النتيجة النهائية، و14 سؤالاً لفريق المختصين، الذي يشكله مجلس دبي الرياضي، ويبلغ وزن إجابتها 18 % من النتيجة النهائية.

ومنح 74 % من الجمهور المشارك في الاستبيان المتعلق بكأس دبي العالمي، العلامة الكاملة، بخصوص سهولة الوصول إلى الفعالية (5 من 5)، و21 % (4 من 5)، و4 % (3 من 5)، و1 % (2 من 5)، فيما عبر 90 % عن شعورهم بالأمان وبالارتياح لتوفر معايير السلامة (5 من 5)، فيما منحه 8 % علامة 4 من 5، و2 % علامة 3 من 5.