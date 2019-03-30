جمعة بن سويدان: خطة مرورية متكاملة

أكد العقيد جمعة سالم عبيد بن سويدان نائب مدير الإدارة العامة للمرور بشرطة دبي، أن شرطة دبي حرصت على إعداد خطة متكاملة بالتنسيق مع كل الشركاء من الجهات الأخرى، أبرزها هيئة الطرق والمواصلات وغيرها من المؤسسات المشاركة في الحدث، حيث تخضع خطة العمل للتطوير سنوياً من أجل الوصول إلى التنظيم الأمثل.

وأضاف بن سويدان لـ«البيان الرياضي»، إن رفع قيمة الجوائز في النسخة 24 لكأس دبي العالمي، سيسهم حتماً في تعزيز قوة الحدث وسينعكس إيجاباً على رفع معدل الحضور الجماهيري من مختلف الجاليات والجنسيات، حيث وضعت شرطة دبي هذه المعطيات في الاعتبار، مؤكداً أن شرطة دبي حريصة في عام التسامح كعادتها دوماً على نقل رسالة حضارية إلى العالم والتعامل مع الزوار بلا جفاء عبر التوعية والتوجيه لا التعامل بفرض المخالفات مع ضرورة الالتزام بالقانون.

كثافة مرورية

وكشف بن سويدان أنهم رصدوا خلال السنوات الماضية وجود كثافة مركبات للقادمين من شارع الخيل وعلى زوار الحدث استخدام الطريق الآخر للقادمين من طريق دبي- العين، مبيناً أنه بالتنسيق مع مؤسسة ميدان يتم فرز المركبات وتوجيه المدعوين إلى المسارات والبوابات المخصصة حسب الملصقات الملصقة على مركباتهم، وعلى الأشخاص القادمين بمركباتهم الخاصة ولا يحملون بطاقة دعوة استخدام المواصلات العامة المخصصة لنقل زوار الحدث والمتواجدة بالقرب من «ميدان»، كما يمنع عبور المشاة في الأماكن غير المخصصة للعبور بعد ختام الأمسية حرصاً على سلامة الجميع.

وذكر بن سويدان أن شرطة دبي ستطلق رسائل باستمرار عبر منصات وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بها، لتنبيه السائقين وإخبار الجمهور بأماكن الدخول وحالات الازدحام وغيرها من الرسائل التوعوية الأخرى.

وأفاد بن سويدان أن عملية تنظيم حركة السير والتواجد الميداني تبدأ في الساعة 10 صباحاً وتقوم الدوريات ورقباء السير بتطبيق الخطة والأدوار المنوطة عبر تنظيم حركة السير والمرور في الشوارع المؤدية إلى «ميدان».

متابعة واهتمام

ولفت بن سويدان إلى ان الحدث يحظى بمتابعة واهتمام عالمي كونه يستقطب أبرز الشخصيات والمشاهير العالمية، وتم تقسيم الدوريات في المنطقة المحيطة للحدث إلى 4 قطاعات مرورية لضمان انسيابية الحركة إلى المضمار العالمي.