«دريم كاسل» يواجه التحدي على لقب «دبي تيرف»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

سيكون «دريم كاسل» لجودلفين بقيادة الفارس كريستوف سوميلون وإشراف المدرب سعيد بن سرور في مواجهة تحدي الأقوياء في الشوط السابع «دبي تيرف» لمسافة 1800 متر للفئة الأولى على المضمار العشبي برعاية «موانئ دبي العالمية»، وجائزته 6 ملايين دولار.

ويتنافس خلال الشوط 13 خيلاً قوياً يتصدرها، «سوذرن ليجند» لمالكه بونيفيس هو كا كوي ، بقيادة الفارس زاك بيرتون وإشراف المدرب كاسبر فاونس. ومن أبرز المرشحين للقب «آي كان فلاي» لديريك سميث ، جون ماجنير و مايكل تابور بقيادة الفارس ريان مور وإشراف المدرب آيدين اوبراين.

أقوى المرشحين

ومن أقوى المرشحين أيضاً «ألموند آي» لشركة « سيلك للسباقات إل . تي . دي» بقيادة الفارس كريستوف لومير وإشراف المدرب ساكاي كونيدا، «ماونتن هنتر» لجودلفين بقيادة الفارس باتريك كوسجراف وإشراف المدرب سعيد بن سرور، «لورد جليترز» لجيف و ساندرا تيرنبول ، بقيادة الفارس دانيل تودهوب وإشراف المدرب ديفيد أوميرا، «ديردري» لتي موريتا بقيادة الفارس جواو موريرا وإشراف المدرب ميتسورا هاشيدا، «فيفلوس» لمالكه كازوهيرو ساساكي بقيادة الفارس مايكل بارزالونا وإشراف المدرب ياسو توموميتشي، «ماجستك مامبو» لمالكتها إم سلاك و جيه تي بيتر ، بقيادة الفارس أنطون ماركوس وإشراف المدرب مايك دي كوك.

و «يولونج برنس» لمالكه يو لونج بقيادة الفارس برنارد فايدرب وإشراف المدرب مايك دي كوك، «سنتشري دريم» لعبد الله سعيد بالحب بقيادة الفارس أويشين ميرفي وإشراف المدرب سايمون كريسفورد، «ويذاوت بارول» لجون و تانيا جونثر بقيادة الفارس ديتوري، وإشراف المدرب جون جوسدن، و «وطن» لجودلفين بقيادة الفارس وليام بويك وإشراف المدرب شارلي آبلبي.

إنجازات مثيرة

وكان أول إنتصار لخيول الإمارات في هذا الشوط عبر « كي اوف لاك » لسمو الشيخ سعيد بن مكتوم آل مكتوم عام 1996 ، ثم « تميز» لجودلفين عام 1997 ، و حقق« التبر » لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم الفوز باللقب عام 1999 . وظفر «ريثم باند » للمغفور له بإذن الله تعالى الشيخ راشد بن محمد آل مكتوم باللقب عام 2000 ،.

و توج « غلادياتوراس» لسمو الشيخ منصور بن محمد آل مكتوم باللقب عام 2009 . وفاز «الشمالي » لسمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم باللقب عام 2010 . وفازت « سجعة » لجودلفين باللقب عام 2013 ، و توج « بن بطل » لجودلفين بلقب العام الماضي .

بطاقة

الشوط دبي تيرف

المسافة 1800 متر - عشبي

الرعاية موانئ دبي العالمية

الجائزة6 ملايين دولار

حامل اللقب«بن بطل»

الترشيحات

1 «الموند آي»

2 «دريم كاسل»

3 «وطن»