كأس دبي العالمي الحلم الأغلى والأمسية الأغنى على مستوى العالم تنطلق غداً

المصدر: البيان الالكتروني

تتجه أنظار العالم إلى كأس دبي العالمي الحلم الأغلى والأمسية الأغنى على مستوى العالم بقيمة إجمالية تبلغ 35 مليون دولار، وتحمل النسخة 24 للكأس الكثير من التحدي والإثارة بين نخبة خيول العالم المشاركة ولاسيما في الشوط الرئيسي "التاسع" البالغة جوائزه المالية 12 مليون دولار برعاية طيران الإمارات لمسافة 2000 متر على المضمار الرملي في تحفة المضامير في العالم في ميدان.

وتتطلع خيول الإمارات إلى معانقة المجد للمرة الـ12 والمحافظة على اللقب بعد تتويج «ثندر سنو» لجودلفين بالنسخة الماضية تحت إشراف المدرب العالمي سعيد بن سرور، حيث يتطلع البطل إلى تكرار الإنجاز ودخول التاريخ من أوسع أبوابه عبر تحقيق اللقب للمرة الثانية على التوالي رغم صعوبة المهمة في لقاء الأقوياء في ظل تقارب المستويات بين الخيول المشاركة من أميركا ومختلف دول العالم.