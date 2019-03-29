فارس العرب يرحب بضيوف كأس دبي العالمي

المصدر: دبي - البيان الرياضي

رحب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بضيوف كأس دبي العالمي للخيول في نسخته الـ 24 التي تنطلق يوم غد السبت، جاء ذلك في كلمة سموه الرسمية في كتاب البطولة، وتضمنت الكلمة ما يلي:

يسعدنا كثيراً أن نرحب بكم في يوم كأس دبي العالمي.

في ربوع هذه الأيقونة الرائعة، مضمار ميدان لسباق الخيل، نحتفل بالنسخة الرابعة والعشرين لكأس دبي العالمي، قمة سباقات الخيل في العالم ونحتفي بعظمة وجمال وقوة هذه الخيول الرائعة التي تعني الكثير لتقاليدنا وتراثنا ومستقبلنا.

شكر وتقدير

كل الشكر والتقدير لملاك الخيول، مدربيها وفرسانها الذين قبلوا التحدي وأتوا إلى دولة الإمارات العربية المتحدة للتنافس في جو ملؤه الحب والإخاء والتسامح.. ونتطلع لأن نقدم لكم حدثاً عالمياً راقياً مليئاً بالإثارة والتنافس الرياضي. منذ انطلاقته الأولى في عام 1996، مثّل كأس دبي العالمي تحقيق حلم ووضع منصة تمكنا من خلالها اختبار جمال هذه الرياضة ومتعة إثارة المنافسة في أغنى يوم لسباقات الخيل في العالم.

نحتفل هذا العام بالتسامح الذي جعلناه شعاراً لعام 2019، ونحث ضيوفنا في هذا الحدث المميز أن يجعلوا منه منهجاً وأسلوب حياة.. دولة الإمارات العربية المتحدة بلد مُحب للرياضة ونفخر باستضافة نخبة الأبطال من جميع أرجاء العالم للتنافس بالظفر بألقاب أغنى يوم سباقات في العالم بجوائزه البالغة 35 مليون دولار أمريكي.. سباق كأس دبي العالمي بجائزته 12 مليون دولار يتربع مرة أخرى على عرش السباقات العالمية. نتوجه بخالص الشكر والتقدير لرواد هذه الرياضة لدعمهم الكبير لهذا الحدث العالمي الفريد. نقدر لكم دعمكم والتزامكم وحماسكم الذي يمثل جزءاً أصيلاً من هذه الرياضة الرائعة.

إصرار

منذ تدشينه في نسخته الأولى عندما أظهر الجواد «سيجار» إصراراً استثنائياً للفوز بالبطولة عام 1996، والأداء الباهر للجواد الرائع «دبي ميلينيوم» عندما ظفر بأول ألقاب الألفية الجديدة، مروراً بالفوز المثير الذي حققه النجم «أروجيت» عام 2017، شاهدنا بعضاً من أروع العروض التنافسية في تاريخ هذه الرياضة.

نحن سعداء اليوم بأن نرى البطولات التسع التي يضمّها يوم كأس دبي العالمي أصبحت الحدث الذي أردنا له أن يكون.. البطولة المطلقة لسباقات الخيل العالمية.

اليوم أصبح هذا الحدث أكثر بكثير من مجرد سلسلة من السباقات أو أغنى سباق للخيل في العالم، بل أصبح مناسبة تمنحنا الفرصة للتعبير عن مقدرتنا للتفوق وفرصة لاختبار حدود التميز والاحتفال بالإنجاز.

فرصة للالتقاء بأصدقائنا من جميع أرجاء العالم لنبرز لهم كرم الضيافة العربية.

في حين يستعرض السباق نبل وقوة بعض أسرع خيول العالم وأمهر فرسانه، فإنه منصّة لعرض تراث دولة الإمارات العربية المتحدة وطموحها، للحشود المجتمعة هنا اليوم في ميدان، وكذلك المتابعين عبر شاشات التلفاز حول العالم. إنه احتفال بالتميز والرؤى والجهد والمثابرة، وُلد كأس دبي العالمي من خلال هذه المثل.

نشكر لكم مرة أخرى حضوركم اليوم وندعوكم لمشاركتنا شغفنا بهذه المخلوقات الرائعة في النسخة الرابعة والعشرين من كأس دبي العالمي. نتمنى لكم طيب الإقامة.

جودلفين.. تخطف الأضواء

خطفت إمبراطورية جودلفين الأضواء العالمية والمملوكة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وذلك بعد تتويج جودلفين بجائزة أفضل مالك للسنة الثالثة على التوالي في جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للتميز في سباقات الخيل، نظراً للإنجازات الرائعة والنجاحات الكبيرة التي حققتها على مر السنوات الماضية وتحديداً في موسم 2018 عبر انتزاع لقب 30 سباقاً من الفئة الأولى «جروب 1» في مختلف مضامير العالم منها 3 ألقاب تعتبر ضمن الأغلى والأهم عالمياً وهي لقب كأس دبي العالي عبر المهر «ثندر سنو» لجودلفين بإشراف المدرب العالمي سعيد بن سرور في مضمار ميدان، وتتويج الإمبراطورية الزرقاء بلقب الديربي الإنجليزي بواسطة «مسار» تحت إشراف المدرب شارلي أبلبي على مضمار ابسوم بانجلترا، ليضيف «كروس كاونتر» تحت إشراف المدرب نفسه الثلاثية بعد نيل لقب كأس «ملبورن كب» على مضمار فليمنغتون العريق في أستراليا.