محمد بن راشد يكرّم الفائزين بجـائزة التمــيز في سباقات الخيــل

المصدر: دبي - عدنان الغربي، علي الظاهري، وام

كرّم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الفائزين في الدورة الثالثة لجائزة محمد بن راشد آل مكتوم للتميز في سباقات الخيل، بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، وسمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات.

شهد الحفل، الذي أقيم أمس في مدينة محمد بن راشد آل مكتوم - الحي الأول، خليفة سعيد سليمان، المدير العام لدائرة التشريفات والضيافة في دبي، وسعيد بن حميد الطاير، رئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذي لمؤسسة «ميدان»، رئيس اللجنة المنظمة لكأس دبي العالمي، وعدد من المسؤولين وملاك الخيل والمدربين، بما يزيد على ألف مدعو من ضيوف كأس دبي العالمي.

وحصدت جودلفين جائزة أفضل مالك للسنة الثالثة على التوالي، فيما نال جائزة أفضل مدرب العالمي سعيد بن سرور، وحاز جائزة أفضل خيل «بست سوليوشن» لجودلفين، وحصل الفارس باتريك كوسجراف على جائزة أفضل فارس، فيما كانت الجائزة العليا للعطاء الدؤوب من نصيب الأمريكي واين لوكاس، وحظيت المهرة الأسترالية «وينكس» على لقب جائزة «اختيار الجمهور».

وهنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم الفائزين بالجائزة، متمنياً لهم تحقيق المزيد من الإنجازات العالمية في قطاع صناعة الخيل ورياضتها.

وأعرب سموه، خلال تسليمه الجوائز إلى مستحقيها، عن سعادته بوجود هذه النخبة العالمية من ملّاك ومدربين وفرسان على أرض الإمارات، وفي رحاب مدينة دبي التي ترحب دوماً بضيوف الإمارات على مختلف ألوانهم ومشاربهم، يحاطون بكل مظاهر الود والتكريم والترحيب.

وكرّم صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الرعاة الاستراتيجيين لكأس دبي العالمي للخيل، وشمل التكريم كلاً من شركة «مبادلة»، و«الطاير للسيارات»، و«عزيزي للتطوير العقاري»، و«مجموعة سعيد ومحمد جمعة النابودة»، وجريدة «جلف نيوز» الإماراتية، و«موانئ دبي العالمية»، والمنطقة الحرة في جبل علي، وشركة «طيران الإمارات».

وقد شكر سموه الرعاة والشركاء الإستراتيجيين لكأس دبي العالمي للخيل، وأثنى على عطاءاتهم ومشاركتهم الفاعلة في إنجاح هذا المهرجان الدولي للخيل الذي تستضيفه دبي كل عام، ودور هؤلاء الرعاة الوطني في ترسيخ مفهوم المواطنة والولاء لهذا الوطن العزيز وترابه وسمعته الطيبة على المستويين الإقليمي والدولي.

وأشار سموه، في معرض إشادته بجهود ودور الشركات والمؤسسات والجهات الوطنية، إلى أهمية تحقيق الشراكة والتفاعل بين القطاعين العام والخاص اللذين يكملان بعضهما بعضاً، خاصة على صعيد دفع عجلة التطور الاقتصادي في الدولة وتعزيز ثقافة الشراكة المجتمعية والتكافل الاجتماعي.

«واين لوكاس» الأسطورة

مُنحت الجائزة العليا للعطاء الدؤوب للأميركي واين لوكاس الذي يعد أحد أساطير سباقات الخيل، وهو حاصل على أكبر عدد من الانتصارات في «تريبل كروان» بـ14 فوزاً، كما فاز لوكاس بـ20 سباقاً، و5 جوائز «إيكلبس»، وكان مشرفاً على تدريب عدد من أفضل المدربين في الولايات المتحدة الأميركية.

سعيد الطاير: أغلى تكريم من «الأب الروحي» لأهل الفروسية

أكد سعيد بن حميد الطاير، رئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذي لمؤسسة «ميدان»، رئيس اللجنة المنظمة لكأس دبي العالمي، أن جائزة «محمد بن راشد آل مكتوم» للتميز في سباقات الخيل تعتبر أكبر تقدير من «الأب الروحي» لرياضة الفروسية وسباقات الخيل في العالم، صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، إذ يعتبر تكريم سموه بمنزلة تتويج لجهد وعطاء الأشخاص الذين تم تكريمهم في الحفل الكبير قبل أمسية كأس دبي العالمي، خاصة جائزة العطاء الدؤوب التي تسلط الضوء على إنجازات أشخاص قدّموا الكثير في مسيرتهم برياضة الفروسية.

وأضاف الطاير، لـ«البيان الرياضي»، أن جميع المكرَّمين استحقوا الجوائز عن جدارة، لعل أبرزهم جودلفين ضمن فئة أفضل مالك، إذ أثبتت الإمبراطورية الزرقاء تألقها في السنوات الماضية، وحققت خيول جودلفين العديد من الألقاب والإنجازات على الصعيد العالمي، بفضل الرؤية الثاقبة والنظرة السديدة لـ«فارس العرب»، صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتألقت خيول جودلفين في الموسم الماضي، لتتوّج بـ3 ألقاب غالية، وهي كأس دبي العالمي عبر المهر «ثندر سنو»، والديربي الإنجليزي بواسطة «مسار»، إضافة إلى الظفر بلقب «كأس ملبورن كب» عبر «كروس كاونتر».

وأشار الطاير إلى أن عملية اختيار الفائزين جاءت وفق أعلى معايير الشفافية، وقال: «تعتبر جائزة محمد بن راشد آل مكتوم وسام فخر واعتزاز لكل من ينالها، ونهنئ جميع الفائزين والمكرمين بالجوائز التي ستكون بمنزلة حافز ودافع أمامهم، من أجل تقديم الأفضل في عالم سباقات الخيل المليء بالتحدي، ونتمنى لهم التوفيق في تحقيق مزيد من النجاحات في الفترة المقبلة».

«بست سوليوشن».. انتصارات خالدة تقوده إلى الصدارة

توج الخيل «بست سوليوشن» المملوك لجودلفين بجائزة أفضل خيل بعد تحقيقه 3 انتصارات خالدة في 2018 من الفئة الأولى، في مقدمتها لقب سباق «كولفيلد كب» بأستراليا محققاً جائزة مالية قدرها 5 ملايين دولار أسترالي، كما يحمل في سجله إنجازات كبيرة مثل فوزه بسباقين من الفئة الأولى في ألمانيا، الجائزة الكبرى فون برلين (2400 متر) والجائزة الكبرى فون بادن (2400 متر).

ويبلغ «بست سوليوشن» من العمر أربع سنوات، ووُلد في 17 أبريل 2014، وتربى في أيرلندا على يد كودياك، ويتدرب تحت إشراف سعيد بن سرور، وفاز «بست سوليوشن» بمجموع تسعة سباقات.

كوسجراف.. مسيرة حافلة من الإنجازات بدأت قبل 20 عاماً

لم يأتِ تتويج الإيرلندي باتريك كوسجراف بجائزة أفضل فارس من فراغ، فهو يحمل مسيرة حافلة من الإنجازات بدأت في 1999 عندما تُوّج بأول ألقابه في سباقات الخيل وعمره 17 عاماً، وحقق 4 انتصارات في 2018، من بينها لقب سباق «كولفيلد كب» على صهوة الجواد «بست سوليوشن»، وسباق «لابروكس ستيكس» على صهوة الجواد «بن بطل».

تتويج

وبرز كوسجراف واحداً من أفضل فرسان السرعة في العالم، وسبق أن تُوّج بسباق «نونثورب ستيكس» في 2008 ثم «هيدوك سبرينت كاب» في 2010.

وعبّر كوسجراف عن سعادته بالتتويج بجائزة أفضل فارس ضمن الدورة الثالثة لجائزة محمد بن راشد آل مكتوم للتميز في سباقات الخيل، موجهاً أسمى عبارات الشكر إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، على اهتمام سموه ودعمه لسباقات الخيل في العالم.

سعيد بن سرور: دعم فارس العرب وراء تتويج مسيرة ربـع قرن

عبّر المدرب العالمي سعيد بن سرور عن شعوره بالفخر بحصوله على جائزة أفضل مدرب في الدورة الثالثة لجائزة محمد بن راشد آل مكتوم للتميز في سباقات الخيل.

مشيراً إلى أن الجائزة تتويج لمسيرته الرياضية التي امتدت ربع قرن، بفضل دعم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وقال: «لولا دعم سموه لي وللفريق، ما كنت حققت هذه المسيرة الحافلة بالإنجازات في السباقات العالمية التي وضعتني اليوم على منصة التتويج بجائزة أفضل مدرب».

مسيرة

وأوضح سعيد بن سرور أن مسيرته التدريبية تحفل بـ190 فوزاً في الفئة الأولى ضمن السباقات العالية، ونحو 2500 فوز دولي في جميع دول العالم. وأضاف قائلاً: «لا يخفى أن سباقات الخيل تحتاج إلى صبر وجهود كبيرة، وكل هذه الإنجازات تعكس حجم التضحيات التي قدمناها خلال الـ25 عاماً، والتتويج بجائزة محمد بن راشد آل مكتوم للتميز في سباقات الخيل يعني لي الكثير».

إنجازات

وعن أقرب الإنجازات إلى قلبه خلال هذه المسيرة الحافلة، قال سعيد بن سرور: «كل إنجاز وراءه عمل كبير، ولكن يظل فوز «دبي ميلينيوم» بكأس دبي العالمي له طعم خاص، وكذلك بعض الألقاب التي حققها في أميركا وأوروبا وأستراليا، نحن نتحدث عن 190 فوزاً من الفئة الأولى، بالـتأكيد ستكون علامة فارقة في حياتي وقريبة إلى قلبي، وتركت بصماتها في سباقات الخيل على الساحة العالميـة».

وصرّح سعيد بن سرور بأن تتويجه بـ8 ألقاب في كأس دبي العالمي مصدر فخر له، ويعود فيها الفضل إلى فارس العرب الأول، صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، مشيراً إلى أن تتويج «بست سوليوشن» بجائزة أفضل خيل تحقق بجدارة بعد النتائج الجيدة التي حققتها في أستراليا وأميركا وأوروبا.