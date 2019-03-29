الإصابة تحرم «روي إتش» من «جولدن شاهين»

المصدر: دبي ـ البيان الرياضي

أعلن براين ترامب مدير العمليات في «روكينهام رانش»، عن انسحاب «روي إتش» من المشاركة في شوط «دبي جولدن شاهين» لمسافة 1200 متر «الفئة الأولى» على المضمار الرملي.

وقال براين ترامب، إن هناك المرشح الأقوى للشوط تعرض لإصابة في القدم قبل الطيران إلى دبي، وحاولنا حل المشكلة، ولكنها تفاقمت، لذلك قررنا الانسحاب من السباق والعودة إلى الولايات المتحدة الأمريكية للتعافي.

وأضاف براين ترامب، أن بعد التعافي من الإصابة هناك خطة قام المدرب بيتر ميلر بوضعها وهي إشراك «روي إتش» في سباق «بريدرز كب سبرينت»، مشيراً إلى أنه على الرغم من الأخبار السيئة والتي تمثلت بانسحابنا من «دبي جودلدن شاهين»، إلا أننا يحذونا الأمل بتعافي «روي إتش» وعودته إلى السباقات قريباً.

والجدير بالذكر أن «روي إتش» كان المرشح الأبرز للظفر بلقب «دبي جولدن شاهين» خاصة أنه جاء في المركز الثالث بالنسخة الماضية، مما جعله مرشحا قويا هذا العام للظفر باللقب . وعقب إنسحابه تبدو الفرصة سانحة لوصيف النسخة السابقة للسباق " إكس واي جت " للظفر باللقب .