جودلفين يعلن جاهزية خيوله لمــواجهة النخبة في كأس دبي العالمي

المصدر: دبي – بهاء الدين عطا، خالد المهيري

أعلن مدربا جودلفين سعيد بن سرور وشارلي آبلبي عن جاهزية خيول الإسطبل الأزرق لدخول غمار كأس دبي العالمي الذي سينطلق غداً.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد على هامش حفل «إفطار مع النجوم » الذي شهد حضورا كبيرا من ملاك و مدربين و فرسان .

وأكد سعيد بن سرور، مدرب فريق جودلفين، أن هدفه فوز «ثندر سنو» باللقب ليحقق الثنائية بالفوز بالكأس العالمي للمرة الثانية في تاريخ المسابقة.

وأضاف قائلاً إن البطل في أفضل حالاته وقد تدرّب السبت الماضي بقيادة كارين فالون.

وقال سعيد بن سرور إن «ثندر سنو» ركض العام الماضي من الخانة رقم «10»، وحقق الفوز من خلالها، والآن سيركض من الخانة رقم «12» في ظل وجود 13 خيلاً بالشوط، وإنه واثق بقدرات الخيل، إذ يملك القدرة على الانطلاقة والحركة السريعة لقدميه، وإنه يعتبر من أفضل الخيول في الانطلاقة، وتم تجريبه في أمريكا وواثق بقدراته.

تقديم الافضل

وقال سعيد بن سرور إنه يسعى جاهداً لتقديم الأفضل، خاصة أنه سبق له الفوز 8 مرات باللقب.

وأضاف أن «ثندر سنو» تطور مستواه عن ذي قبل، وقد قدّم عرضاً طيباً في الجولة الأخيرة لكأس آل مكتوم للتحدي.

وأكد المدرب العالمي أن «دريم كاسل»، ممثل جودلفين في «دبي تيرف»، متطور، ويعتبر من بين أفضل الخيول، ويمتاز بعدة صفات، وأنه متفائل بأدائه الأقوى في الشوط.

وتمنى أن تحقق الخيول الثمانية الممثلة لفريق جودلفين في الأشواط التسعة أفضل النتائج في السباق، باعتبار أن الفريق العالمي يملك نخبة الخيول لتتنافس مع بقية الخيول العالمية.

وقال إن المهر «ريسنغ هيستوري»، الأخ غير الشقيق للبطل «فرح»، يتوقع ظهوره بمستوى رائع.

ومن جانبه، أكد المدرب جودلفين شارلي آبلبي جاهزية خيول الفريق لخوض غمار أشواط كأس دبي العالمي، إذ يمثل «ثندر سنو» الأمل في كأس دبي العالمي للاحتفاظ بلقبه، و«بلو بوينت» في شوط «القوز للسرعة»، و«دريم كاسل» في شوط «دبي تيرف»، و«أولد بيرسيان» في «لونجين دبي شيماء كلاسيك»، و«إسبوليني» و«كروس كاونتر» في «كأس دبي الذهبي».

جاهزية

وتحدث آبلبي، خلال المؤتمر الصحافي، عن جاهزية واستعداد «كروس كاونتر» الذي أظهرت تدريباته في الأيام الأخيرة قمة جاهزيته وتركيزه، إلى جانب استعداده البدني والفني للسباق، خاصة أنه يملك سمعة عالمية سبقته إلى «ميدان» عقب فوزه بلقب «ملبورن كب».

وأضاف قائلاً أنه محظوظ بتدريب البطل الذي سيخوض تجربة قوية أخرى لإثبات جدارته.

وقال آبلبي إن «بلو بوينت» يملك سمعة طيبة باعتباره من أبرز خيول السرعة، متمنياً أن يُبرز جدارته وكفاءته في شوط «القوز للسرعة»، وقد أثبت ذلك في مشاركته الأوروبية، وأضاف أن الهدف المقبل لمشاركاته سباق «كينغ ساتد» في مهرجان «رويال آسكوت».

وتحدث آبلبي عن قرعة كأس دبي العالمي، قائلاً إنها كانت عادلة ومتوازنة، ولا يشعر بأي تضرر منها.

وأشاد آبلبي، خلال حديثه، بتطور السباقات في دبي بمشاركة نخبة خيول العالم في سباقاتها.

وأعلن عن وجهة «ديفاين إيميدج» المقبلة في حال فوزها بسباق «ديربي الإمارات»، قائلاً إنها ستكون في أمريكا.

كما أشاد آبلبي بتطور «أولد بيرسيان»، ممثل الفريق في شوط «لونجين دبي شيماء كلاسيك»، الذي سبق له تحقيق إنجازات باهرة، أبرزها الفوز بلقب الديربي الإيرلندي، وبإمكانه إظهار مستواه المشرف في «ميدان» أيضاً.

وقال آبلبي إن الفريق يملك نخبة من الخيول في عمر سنتين، يمكنها المنافسة على لقب الجينيز الإنجليزي وسباق الديربي أيضاً.

وكذلك يملك الفريق خيولاً رائعة في السباقات الأسترالية، وستنافس في سباق «كأس سيدني».

وتمنى آبلبي النجاح والتوفيق بخيول جودلفين، مشيداً بمجهودات الطاقم الفني للفريق، وإسهاماته الجبارة في إعداد الخيول وتجهيزها فنياً وبدنياً.

وأكد آبلبي أن خيول الفريق جاهزة للسباق، ولن تتأثر بهطول الأمطار، لأن المضمار يملك نظاماً للتصريف يسهّل المهمة للخيول.

ريتشارد مولن: لا أشعر بالضغوط وأتمنى تحقيق الحلم

أعلن الفارس ريتشارد مولن أنه لا يشعر بضغوط المشاركة في الشوط الرئيسي وقيادة «نورث أمريكا» في السباق، خاصة أنه واثق من قدراته وسبق له قيادته في الجولتين الأولى والثانية لكأس آل مكتوم للتحدي، حيث ظهر بمستوى باهر بالنسبة لطاقم الفريق وتمكن من الفوز على نخبة الخيول بفارق كبير، وهذا ما يؤكد جدارته وجاهزيته.

وأضاف قائلاً إن الحصان جاهز وسليم ومستعد للمهمة الكبيرة، خاصة أنه ضمن المرشحين والمنافسين على اللقب.

وقال الفارس مولن إنه يقيم في دبي منذ 20 عاماً ويحلم بالفوز باللقب الكبير، لكنه لن يعلن اعتزاله كفارس عقب ذلك.

وعلق مولن على السباق الرئيسي الكبير قائلاً إنه سيكون شرساً ويشهد مشاركة نخبة من أبرز الخيول المحلية و الأمريكية مثل: «يوشيدا» و«سيكينغ ذا سول» و«اودييل» إلى جانب «كابيزانو».

خوسيه أورتيز: «يوشيدا» خطير على المضمار الرملي

أعرب الفارس الأمريكي خوسيه أورتيز، الذي يُعتبر من أبرز الفرسان في أمريكا، وحقق عدداً من الإنجازات في سباقات الفئة الأولى، ويشارك للمرة الأولى في دبي في الكأس العالمي، عن أنه فخور بوجوده في دانة الدنيا والمشاركة في أفضل وأغلى السباقات العالمية.

وسيقود أورتيز، خلال السباق، «يوشيدا» في شوط كأس دبي العالمي، و«كول فرونت» في «جودلفين للميل»، و«إمبريال هنت» في «دبي جولدن شاهين»، و«بلس كيو بارفيت» في «ديربي الإمارات».

وقال أورتيز إنه ارتبط مع «يوشيدا» منذ أن كان صغيراً، وأفضل المضامير بالنسبة إليه الرملية، وفيها يُظهر مقدرته على الركض بعكس العشبية، ولذلك فإنه يتوقع أداء أفضل في الشوط الرئيس، وأفضل عروضه قدمها في «بريدرزكب كلاسيك».

وأضاف أنه سيركض بالقرب من «ثندر سنو»، مما يحفزه إلى تخطيه باعتباره حامل اللقب.

إليوت والدن: نتائج لافتة لـ«أوديبل» في أمريكا

تحدث خلال المؤتمر الصحافي، أمس، بمضمار ميدان، إليوت والدن الرئيس التنفيذي ومدير سباقات مزرعة وينستار، والتي تعتبر أكبر مزرعة عملاقة للتوليد والتي تملك جوادين في سباق كأس دبي العالمي وهما «يوشيدا» و«أوديبل».

وسبق للمزرعة الفوز بكأس دبي العالمي عام 2009 عن طريق «ويل آرمد». وأعرب والدن عن سعادته وفخره بالمشاركة في السباق ، والذي ازداد ترحيباً بالمشاركين من مختلف بقاع الأرض. وقال اليوت، إنه سعيد بالمشاركة في السباق العالمي الذي يشهد مشاركة نخبة الخيول العالمية.

وأكد اليوت، جاهزية «يوشيدا» و«أوديبل»، حيث حقق الأخير نتائج مشرفة في أمريكا .

وليام بويك: فخور بقيادة خيول «جودلفين» في السباق

قال الفارس وليام بويك إنه سعيد وفخور بقيادة خيول جودلفين في أمسية كأس دبي العالمي، خاصة أنها حققت أبرز الإنجازات في كرنفال كأس دبي العالمي.

وأضاف بويك أنه سعيد بتحقيق الفوز بلقب «الديربي الإنجليزي» مع الفريق العام الماضي، منوهاً بأن خيول الفريق تنتظرها مشاركات قوية في أوروبا ابتداءً بسباق الجينيز الإنجليزي فاتحة الموسم في نيوماركت.

وتمنى بويك تحقيق شرف الفوز مع «كروس كاونتر»، بطل «ملبورن كب» في شوط كأس دبي الذهبي، و«بلو بوينت» في «القوز للسرعة»، و«ديفاين إيميدج» في «ديربي الإمارات».

وأعرب بويك عن تفاؤله بتحقيق خيول جودلفين لإنجازات مشرفة ومواصلة لعروض الفريق في السباقات الماضية، خاصة أن الفريق يحمل لقب كأس دبي العالمي 2018.