«ريماز» تتصدر المهرات في جمال الخيول العربية

المصدر: Ⅶ أبوظبي: أحمد عيسى

تصدرت «أي تي ريماز» لمربط الطيار، الشوط الأول «أ» لفئة المهرات عمر سنة، بمعدل 91.00 نقطة، في افتتاح البطولة الوطنية لجمال الخيول العربية، التي تنظمها جميعة الإمارات للخيول العربية بنادي أبوظبي للفروسية، وجاءت صدارة «ريماز» في اليوم الأول من البطولة أول من أمس، بعد منافسة قوية في شوط المهرات، تلتها في المركز الثاني «إيه إل آر صوفيا» ليوسف محمد علي الرشيد، بنفس معدل النقاط، وجاء تفوق ريماز بعد الرجوع لدرجة كل منهما في الهوية، فيما حلت ثالثة «الأريام هوايل» لمربط الأريام ونالت 90.83 نقطة.

وأحرزت «ع ج بدور» لعدنان عبد الله الشحي، المركز الأول في القسم «ب»، وحصلت على 90.67 نقطة، وحلت في المركز الثاني «إيست استوبا إيه إف آر» لعائشة حميد العفريت الكويتي، وحصلت على 90.00 نقطة، وجاءت في المركز الثالث «شروق الفلاح» لمربط الفلاح، وحققت أيضاً 90.00 نقطة.

وتصدرت «بشاير غلفا» لمربط غلفا، القسم «ج»، محرزة 90.33 نقطة، فيما حلت ثانية «ع ج سلامة» لمربط عبيان، وحققت 90.17 نقطة، متفوقة بدرجتها في معيار الهوية، بعد أن تعادلت في عدد النقاط مع صاحب المركز الثالث «منار الهواجر» لسلطان محمد خليفة اليحيائي.

وحلقت «الجوهرة إيه جي إتش» لجاسم محمد عبد الله النقبي، بصدارة الشوط «أ» للمهرات عمر سنتين، وحققت 91.00 نقطة، وجاءت في المركز الثاني «دي ارطي» لمربط الفلاح، وحصلت على 90.67 نقطة، فيما حلت ثالثة «بي إيه سندرلا» لمربط بنات الريح، ونالت 90.00 نقطة.

وتصدرت «زين ياس» لبخيت سعيد نوبي الكتبي، الشوط «ب»، محققة 90.67 نقطة، وجاءت في المركز الثالث «غيد الهيثم» لهيثم محمد فريش الكندي، وحصلت على 90.17 نقطة، فيما جاءت في المركز الثالث «غيدا الزبير» لفيصل راشد جمعة المرشدي، وحصلت على 89.50 نقطة.

وتشهد فعاليات البطولة اليوم تكملة فئة الأمهار عمر سنة بالشوط (ج)، تليه منافسات الفئة السادسة الأمهار عمر سنتين، وهو أيضاً مقسم إلى 3 أشواط (أ، ب، ج)، وتختتم فعاليات اليوم الثالث بالفئة السابعة للأمهار عمر 3 سنوات.

دعم غير محدود

من جانبه، تقدم عصام عبد الله مدير جمعية الإمارات للخيول العربية، بالشكر إلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، لدعمه اللا محدود للجمعية. كما توجه بالشكر أيضاً إلى الشيخ زايد بن حمد آل نهيان نائب رئيس الجمعية، لمتابعته وإشرافه المباشر على جميع فعاليات الجمعية، والذي أسهم بالنجاح الكبير الذي حققته منافسات جمال الخيل هذا الموسم.

وقال عصام عبد الله إن هذه البطولة تعتبر من البطولات التي أضيفت مؤخراً إلى روزنامة مسابقات جمال الخيول العربية، وجاءت لتشجيع الملاك والمربين، وتوسيع قاعدة المشاركة، والارتقاء بقدراتهم على أسس سليمة، وإكسابهم المزيد من الخبرات العملية والتطبيقية، وإعداد وتأهيل الخيول، لتصبح قاعدة صلبة ترفد مسابقات جمال الخيول بأفضل النوعيات من الخيول المؤهلة للمشاركة والتنافس في البطولات الكبرى.

وأضاف عصام عبد الله أن هذا الموسم شهد منافسات عديدة، تم التركيز فيها على الجودة، الأمر الذي يدل على مدى تطور هذا النشاط، مشيراً إلى أن ذلك يؤكد على أن الجمعية تسير في الطريق الصحيح، والذي يهدف إلى بناء وتعزيز القدرات لدى المربين والملاك، لتحقيق الاستراتيجية الكبرى للجمعية، لتمكين الإنتاج المحلي من جميع النواحي.