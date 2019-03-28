10 خيول تطارد كأس الوثبة ستاليونز في بيزا

المصدر: Ⅶ متابعة - عصام السيد

يشهد مضمار سان روسو في بيزا بإيطاليا، عصر اليوم، تنظيم أول سباقات سلسلة كأس الوثبة ستاليونز، بمشاركة 10 خيول، ضمن فعاليات النسخة الحادية عشرة من مهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية الأصيلة، تحت شعار «عالم واحد 6 قارات.. أبوظبي العاصمة»، وبالتزامن مع عام التسامح.

وتقام سباقات كأس «الوثبة ستاليونز»، تماشياً مع استراتيجية المهرجان، وتنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، بهدف دعم الملاك والمربين في معظم دول العالم، وتحفيزهم لزيادة الاهتمام بالخيل العربي.

وخصص السباق البالغ جائزته 9.900 يورو، للخيول العربية الأصيلة في سن أربع سنوات فما فوق، لمسافة 2200 متر، وتشاركت فيه 10 خيول لملاك من الإمارات وإيطاليا، وخيول للألماني الشهير دكتور ديفارو.

ترشيح

وأبرز الخيول المشاركة في السباق «لارس دو باين» لطالب المهيري، وبقيادة دي تولو، وهو أبرز المرشحين للفوز، وينافس في السباق «إجابة» بقيادة الفارس إف ديتوري، و«مانوت تاوي» بقيادة سي فيوشي.

ومن الخيول المنافسة على اللقب «اوسيلان» بقيادة ماريو سانا، و«باي رينال» بقيادة جي سانا، و«زورفورو» بقيادة أي فيلي، و«زاج دي جالورا» بقيادة إس سوناس، و«سهم الخالدية» بقيادة أي دي بي ماجيلي.

وينافس أيضاً «شدوان الخالدية» بقيادة بي كونفيرتو، و«روسو انتيكو» بقيادة إم آر إس.

وقالت لارا صوايا المدير التنفيذي لمهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية الأصيلة، مدير عام الوثبة ستاليونز، رئيس الاتحاد الدولي لأكاديميات سباقات الخيول «ايفهرا»، رئيس لجنة سباقات السيدات في الاتحاد الدولي «افهار»: تعتبر إيطاليا واحدة أبرز الدول الأوروبية التي تهتم بسباقات الخيول العربية، لذا، ركزنا على أن تكون هناك سباقات للوثبة ستاليونز، من أجل دعم المربين لتوليد الخيول العربية.