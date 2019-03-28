بطرس: رؤية محمد بن راشد ساهمت في تعزيز مكانة دبي لاستضافة البطولات الكبرى

المصدر: Ⅶ دبي - البيان الرياضي

تقدم بطرس بطرس نائب رئيس أول «طيران الإمارات» لدائرة الاتصالات المشتركة والتسويق والعلامة التجارية، بالشكر الجزيل لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، الذي ساهمت رؤيته الاستراتيجية الثاقبة، في إعلاء صرح مضمار «ميدان» المتميز لسباقات الخيل، وتعزيز مكانة دبي، وتمكينها من استضافة بطولات بهذه الروعة والضخامة.

كما رحب باسم «طيران الإمارات»، بكافة الضيوف والملاك والمدربين والفرسان المشاركين في كأس دبي العالمي، والذي نحتفل بالسنة الرابعة والعشرين لرعايتنا لها، والذي يستقطب أقوى وأشهر الخيول من كافة أنحاء العالم.

وقال بطرس بطرس: إن «طيران الإمارات» باتت تلعب دوراً رئيساً في تحقيق التواصل بين الشعوب والثقافات، فنحن نوفر للمسافرين عبر العالم، وصولاً سهلاً إلى عدد كبير ومتنامٍ من الوجهات، وخدمات لا تضاهى على الأرض وفي الأجواء، ونحن بذلك نساعد الناس على الاستمتاع بتجارب وثقافات جديدة.

وأضاف: إن لدينا التزاماً قوياً بدعم جهود دبي الترويجية، الرامية إلى تعزيز مكانتها عالمياً في كافة المجالات، الرياضية والتجارية والاستثمارية والسياحية، وتصب رعاية «طيران الإمارات» مناسبات كبرى، مثل كأس دبي العالمي، في هذا الاتجاه.

كما رحب بممثلي وسائل الإعلام والمقيمين في دبي، والقادمين إليها لهذه المناسبة، ونشكرهم على الدور المهم الذي يؤدونه في نشر رسالة كأس دبي العالمي، متمنين للجميع الاستمتاع بالسباق، والشكر موصول كذلك إلى نادي دبي لسباق الخيل، منظم الحدث، على الجهود التي يبذلها.