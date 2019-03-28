سعيد الطاير: تعلمنا من فارس العرب روح المبادرة والمثابرة للوصول إلى القمة

المصدر: Ⅶ دبي - البيان الرياضي

رحب سعيد الطاير رئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذي لمؤسسة «ميدان» رئيس اللجنة المنظمة لكأس دبي العالمي، بالنيابة عن مجلس إدارة هيئة الإمارات لسباق الخيل، ومؤسسة «ميدان»، ونادي دبي لسباق الخيل، بالضيوف والملاك والمدربين والفرسان المشاركين في النسخة الـ 24 من كأس دبي العالمي.

وقال خلال كلمته التي ألقاها في مراسم قرعة الحدث الأغلى في العالم «من أقوال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، في كتاب سموه الأخير «قصتي»، تعلَمتُ من خيلي أنه عندما تحبُّ شيئاً، واصل فيه حتى النهاية. عندما تريد إنجازاً، أعِطه كلَّك، لا تُعطِه بعضك، إلا إذا كنتَ تَريدُ نصفَ إنجاز، أو نصف انتصار، ونحن قد تعلمنا من سموه روح المبادرة والمثابرة للوصول إلى القمة، وسوف نسعى على الدوام لتحقيق رؤى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، والاستمرار على خطا سموه للحفاظ على المركز الأول».

وأضاف سعيد الطاير قائلاً: «إننا أمة نعشق الخيل، وإنه لشرف كبير أن نستضيف نخبة خيول العالم الأبطال في هذا الصرح العملاق، ليتنافس فرسانها بروح رياضية، تسودها المحبة والصداقة والإخاء».

حلم رياضي

وأكد سعيد الطاير، أن كأس دبي العالمي منذ انطلاقته عام 1996، جسد تحقيق حلم رياضي وإنشاء منصة من خلالها الاستمتاع بالمنافسات وإثارتها، في أغنى يوم في سباقات الخيل في العالم، والذي حاز على لقبها الأخير «ثندر سنو» لجودلفين.

وقال سعيد الطاير، إن كأس دبي العالمي، أكثر بكثير من مجرد سباق للخيل، إنه مناسبة تمنحنا الفرصة للاحتفاء بالتفرد الذي لا يمكن أن تقدمه إلا الرياضة، وإنه من منطلق الدافع الذي نستمده من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بأنه لا يوجد هناك خط للنهاية في سباق التميز، بينما يرمز كأس دبي العالمي، لنبل وقوة أسرع الخيول ومهارة فرسانها، فهو أيضاً يبرز تراث وحضارة دولة الإمارات العربية المتحدة، أمام الحشود الضخمة التي تجتمع في مضمار «ميدان»، أو المتابعين عبر شبكات الإعلام من جميع أرجاء العالم، إنه احتفال بعظمة الإنجاز.

شكر وتقدير

وأضاف سعيد الطاير أن النسخة الثالثة لجوائز صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للتميز في سباقات الخيل، التي ستقام اليوم، ما هي إلا ترجمة لتقدير سموه لأهل الخيل، حيث سيتم تكريم أفضل فارس، وأفضل مدرب، وأفضل مالك، وأفضل خيل، كما سيتم تكريم الشخصية التي يتم اختيارها من قبل الجمهور، بالإضافة إلى الجائزة العليا للعطاء الدؤوب.

وتوجه سعيد الطاير بخالص الشكر والتقدير للملاك والمدربين والفرسان ورعاة الحدث، وهم «طيران الإمارات»، «لونجين»، «موانئ دبي العالمية»، «مجموعة سعيد ومحمد النابودة»، «غلف نيوز»، «عزيزي للتطوير»، «مدينة محمد بن راشد آل مكتوم - الحي الأول»، «الطاير للسيارات»، و«مبادلة»، لالتزامهم الكامل، ومواصلة دعمهم لهذا الحدث المتميز.

وفي ختام كلمته، أثنى سعيد الطاير على جميع العاملين في إبراز هذا الحدث بأبهى حلة، ونخص بالشكر كافة الدوائر الحكومية المساهمة على الدعم والمساندة لهذا الحدث، ومن منصة كأس دبي العالمي، التي طالما جمعت بين الشعوب، وجسدت شغفهم برياضة سباقات الخيل.