قرعة متوازنة وعادلة لكـأس دبي العالمي2019

المصدر: Ⅶ دبي - بهاء الدين عطا، خالد المهيري، علي الظاهري

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شهد سمو الشيخ منصور بن محمد آل مكتوم، رئيس نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، ظهر أمس، في قاعة «غاليري» بمضمار «ميدان»، قرعة الأشواط الخمسة لكأس دبي العالمي، بحضور سعيد بن حميد الطاير، رئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذي لمؤسسة «ميدان»، رئيس اللجنة المنظمة لكأس دبي العالمي، وبطرس بطرس، نائب رئيس أول «طيران الإمارات» لدائرة الاتصالات المشتركة والتسويق والعلامة التجارية، والرعاة والملاك والمدربين والفرسان والإعلام المحلي والعالمي.

وأسفرت مراسم قرعة الشوط الرئيس لكأس دبي العالمي لمسافة 2000 متر للفئة الأولى على المضمار الرملي، برعاية «طيران الإمارات» وجائزتها 12 مليون دولار، عن وقوع حامل اللقب في النسخة الماضية «ثندر سنو» لجودلفين في الحارة رقم «12» بقيادة الفارس كريستوف سوميلون وإشراف المدرب سعيد بن سرور.

وتم إجراء القرعة بواسطة مضيفات «طيران الإمارات» باختيار اسم الخيل، ومن ثم يقوم المالك أو المدرب بتحديد رقم الخانة التي ينوي الانطلاق منها الخيل، ولهذا يمكن تسمية القرعة بأنها عادلة، لأن الاختيار ليس إلكترونياً مفاجئاً، بل بواسطة مالك الخيل ومدربه.

وجاءت انطلاقة «كابيزانو» لسلطان علي السبوسي من الخانة رقم «2» بواسطة محمد سلطان السبوسي والمدرب سالم بن غدير. وأسفرت القرعة عن انطلاقة المرشح «نورث أميركا» لرمضان قاديروف الذي يحمل لقب الجولتين الأولى والثانية لكأس آل مكتوم للتحدي من الخانة رقم «3» بقيادة الفارس ريتشارد مولن وإشراف المدرب ساتيش سيمار.

وجاءت انطلاقة «نيو تريلز» لحمدان سلطان السبوسي من الحارة رقم «9» بواسطة حمدان السبوسي والمدرب أحمد بن حرمش. وجاءت قرعة «جرونكوسكي» لفينكس للتهجين في الحارة رقم «7»، فيما ينطلق «إيكسل رود» لفينكس للتهجين أيضا من البوابة رقم «8».

الخيول الأمريكية

وأسفرت القرعة بالنسبة إلى الخيول الأمريكية عن وقوع «أودبيل» في الحارة الرابعة بقيادة فلافين برات وإشراف المدرب تود بليتشر.

وجاء «سيكينغ ذا سول» في الحارة رقم «5» بقيادة الفارس مايك سميث وإشراف المدرب دالاس ستيورات، وحل «بافيل» لمالكه رادام ريسنغ في الخانة رقم «6» بقيادة الفارس جويل روساريو، وإشراف المدرب دوغ اونيل، وجاء «غنيفيرا» في الحارة رقم «1» بقيادة إيماسايل جارميلو، وإشراف المدرب إيه. سانو.

وأسفرت القرعة للخيول اليابانية عن وقوع «كي. تي بريف» في الحارة رقم «11» بقيادة الفارس جواو موريرا وإشراف المدرب هاروكي سوغياما، فيما جاء «يوشيدا» في الخانة العاشرة بقيادة جوسي أورتينز، وإشراف المدرب ويلموت موت. وجاء الكوري الجنوبي «دولكونغ» في الخان رقم «13» بقيادة الفارس أوليفيه دولوز.

القوز للسرعة

وجاءت قرعة بقية الأشواط كالتالي: «القوز للسرعة» لمسافة 1200 متر برعاية «عزيزي للتطوير العقاري» وجائزته 2 مليون دولار، إذ وقع «بلو بوينت» لجودلفين بقيادة الفارس وليام بويك وإشراف المدرب شارلي آبلبي في الخانة رقم «8» فيما وقع «اختيار» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم في الخانة رقم «10» بقيادة الفارس جيم كراولي وإشراف المدرب دوغ واتسون.

وأسفرت قرعة الشوط عن وقع الحصان الأمريكي «ستورمي ليبرال» في الخانة رقم «1»، والفرنسي «ساندرس أوف مالي» في الحارة رقم «2»، وتلاه الإيرلندي «لوست تريشر» لمايكل تابور في الحارة رقم «3» بقيادة الفارس ريان مور وإشراف المدرب آيدين أوبراين، وجاء «مازيني» لأحمد القطان وفوزي ناس في الخانة رقم «4»، ووقع «ذا رايت مان» لبيجاسي بلود ستوك في الحارة رقم «5»، تلاه في الخانة «6» الياباني «بريف سماش» لإستراليا بلود ستوك، فيما جاء البريطاني «بيلفور باي» في الخانة «7» بإشراف بيتر ميلر.

وأسفرت القرعة أيضاً عن وقوع الأمريكي «كاريبو كلوب» لجلين هيل فارم في الحارة رقم «9»، فيما وقع الأسترالي «إيلستريوس لاد» في الخانة رقم «11»، والأسترالية «فيدورا» في الخانة رقم «12»، ثم جاء الأسترالي «ويشفل ثينكر» في الخانة «13».

جولدن شاهين

وجاءت قرعة شوط «جولدن شاهين» لمسافة 1200 متر للفئة الأولى برعاية «غلف نيوز» وجائزته 2.5 مليون دولار، كالتالي: الأمريكي «روي إتش» في الخانة الأولى بقيادة باكو لوبيز وإشراف بيتر ميلر، الأمريكي «إمبيريال هنت» في الخانة الثانية، الأمريكي «إكس واي جت» في الحارة الثالثة، الأمريكي «بروميسيس فولفيلد» في الحارة الرابعة، الأمريكي «درافتد» في الحارة الخامسة، «سويذر لاند» للشيخ راشد بن حميد النعيمي في الحارة السادسة بقيادة الفارس مايكل بارزالونا، البريطاني «ناين بيلو زيرو» لإسطبل «العفو» للسباقات في الحارة «7»، الأرجنتيني «تاتو كي» في الحارة رقم «8»، الأمريكي «ماتيرا سكاي» بقيادة الفارس يوتاكا تاكي في الحارة رقم «9»، ثم البريطاني «فايت هيرو» في الحارة رقم «10» بقيادة جواو موريرا.

دبي تيرف

جاءت قرعة شوط «دبي تيرف» لمسافة 1800 متر للفئة الأولى برعاية «موانئ دبي العالمية»، وجائزته 6 ملايين دولار كالتالي: الأسترالي «سوذرن ليجند» في الخانة الأولى،«دريم كاسل» لجودلفين في الخانة الثانية بقيادة كريستوف سوميلون، الياباني «ديردري» في الخانة الثالثة بقيادة جواو موريرا، الياباني «فيفلوس» في الحارة الرابعة بقيادة مايكل بارزالونا، الجنوب إفريقي «ماجستك مامبو» في الحارة الخامسة بقيادة أنطون ماركوس، الفرنسي «لورد جليتر» في الخانة رقم «6»، بقيادة دانيل تود هوبن «الياباني» الموند آي «في الحارة رقم»7«، بقيادة كريستوف ليمير، البريطاني«آي كان فلاي»لمايكل تابور في الحارة رقم»8«بقيادة ريان مور،»ماونتن هنتر«لجودلفين في الحارة رقم»9«بقيادة الفارس باتريك كوسجراف، الجنوب إفريقي«يولونغ برينس»في الحارة رقم«10»، الإيرلندي»سنشري دريم«لعبد الله بالحب في الحارة رقم»11«بقيادة أويشن ميرفي، البريطاني«ويذاوت بارولي»في الحارة رقم«12»بقيادة ديتوري، وإشراف جون جوسدن، ثم»ووتن«لجودلفين في الحارة رقم»13«بقيادة وليام بويك.

دبي شيماء كلاسيك

جاءت القرعة بالنسبة إلى شوط»لونجين دبي شيماء كلاسيك«لمسافة 2410 أمتاز على المضمار العشبي وجائزته 6 ملايين برعاية»لونجين«كالتالي: الياباني«شيفال غراند» في الحارة الأولــى،«أولدبيرســـــيان» لجــودلفين بقيادة وليام بويك في الحارة الثانية، الإيرلندي» ماجيك واند «لمايكل تابور في الحارة الثالثة بقيادة ريان مور،«ريسنغ هيستوري» لجودلفين في الحارة الرابعة بقيادة كريستوف سوميلون، الإيرلندي«هنتغ هورن» لمايكل تابور في الحارة الخامسة بقيادة واين لوردان، الياباني«ري دي أورو»في الحارة رقم»6«بقيادة كريستوف ليمير، الياباني«سيف ريتشارد»في الحارة السابعة بقيادة جواو موريرا، ثم«ديزرت إنكاونتر» لعبد الله المنصوري بقيادة جيم كروالي في الحارة الثامنة والأخيرة.

شكر

تقدّم المدربون المشاركون في كأس دبي العالمي بالشكر والتقدير لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، واللجنة المنظمة، لحسن الضيافة والاستقبال، وكذلك الترتيبات المنظمة للحدث العالمي، معبّرين عن سعادتهم بوجودهم في دانة الدنيا.

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