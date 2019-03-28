سالم بن غدير: المشاركة بـ3 أسماء شرف كبير وخيولنا جاهزة للتحدي

المصدر: Ⅶ دبي - البيان الرياضي

أكد المدرب سالم بن غدير أنه ينتظره تحدٍ كبير في الشوط التاسع والرئيسي لكأس دبي العالمي، وقال إنه يشعر بالفخر والاعتزاز بأن يكون أول مدرب في تاريخ كأس دبي العالمي يشرف على تدريب 3 خيول تشارك في الشوط الرئيسي، موضحاً أن المشاركة في الشوط الأغلى لا تتم بناء على رغبة المدرب وإنما بناء على الدعوات الموجهة إليه من الخارج.

وأضاف بن غدير لـ«البيان الرياضي»، إنه شرف كبير أن يشارك بـ3 خيول في كأس دبي العالمي قياساً بمشواره التدريبي في عالم سباقات السرعة الذي انطلق قبل 4 سنوات.

ولفت بن غدير إلى أن «كابيزانو» قدم أداء مميزاً في مشاركاته الأخيرة بالكرنفال ، مما يؤكد أنه يستحق المنافسة بقوة على لقب كأس دبي العالمي، إضافة «جرونكوسكي» الذي تأخر كثيراً في انطلاقته في سباق «بيلمونت ستيكس» في أميركا وحل ثانياً خلف «جستفاي» أسطورة السباقات الأميركية وبطل التاج الثلاثي، مما يؤهله أن يكون في قلب المنافسة حتى ولو قدم 80% من عطائه الذي قدمه في «بيلمونت ستيكس».

وذكر بن غدير أن «إيكسيل رود» المشارك الثالث تحت إشرافه في كأس دبي العالمي تم شراؤه من قبل نقابة فينيكس وحقق المركز الثاني في سباق من الفئة الأولى «جروب 1»، وتم إشراكه في سباق لمسافة تبلغ 1600 متر في أمسية «سوبر ساتر داي» بميدان من أجل تجهيزه للحدث الكبير.

وتطرق بن غدير إلى مشاركته في شوط كحيلة كلاسيك المخصص للخيول العربية الأصيلة، وقال إنه يتمنى أن يحقق «شداد» اللقب في الأمسية الأغلى، ويمتلك الخيل سجلاً مميزاً، حيث حل ثانياً في النسخة الماضية من السباق، وهو الحصان العربي الوحيد المتواجد في الإسطبل، وتعرض في منتصف الموسم لنزلة برد شديدة أجبرتهم على إيقافه عن المشاركة لمدة نحو 25 يوماً، وسيكون في قمة جاهزيته من أجل المنافسة على لقب «كحيلة كلاسيك».

وعرج بن غدير في حديثه على مشاركة «هيفي ميتال» الذي يشارك في شوط «جودلفين للميل» وهو حامل لقب النسخة الماضية للسباق، وقال إن الحصان البالغ من العمر 9 سنوات يعتبر من أقرب الخيول إلى قلبه، وتعرض إلى مشكلة في الانطلاقة خلال أمسية «سوبر ساتر داي»، إلا أنه استطاع إنهاء السباق بصورة مميزة.

ووصف بن غدير السباق الرئيسي بأنه مفتوح ولا يوجد خيل مرشح أو مستبعد عن نيل اللقب بين الخيول الـ13 المشاركة والمتقاربة في المستوى، وجميع الخيول لديها الإمكانية للفوز.