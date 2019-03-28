عامر عبد العزيز: مستوى خيولنا تطور ونتائجها طيبة

المصدر: Ⅶ دبي - البيان الرياضي

أكد عامر عبد العزيز مالك نقابة «فينكس» للتهجين و«فينكس» للسيدات والتي يمثلها في الشوط الرئيسي لكأس دبي العالمي «جرونكووسكي» من الخانة «7» و«إكسلرود» من الخانة «8» قوة مستوى خيول الإسطبل، مؤكداً بأن مستواها تطور كثيراً بإشراف المدرب سالم بن غدير، ونتائجها السابقة طيبة معلناً عن تفاؤله خيراً بتحقيق نتائج طيبة في أمسية الكأس.

وأضاف قائلاً في تصريح لـ«البيان الرياضي» بأن مستوى الخيول المشاركة عالٍ وأنه واثق من قدرات خيوله التي سبق لها الفوز مرتين على معظم الخيول في السباقات الأمريكية.

وتوقع عامر أن يكون السباق مفتوحاً والفرصة متاحة خلاله للجميع والأفضل هو الذي يكسب.

وأكد عامر عبد العزيز على قوة المنافسة بين نخبة خيول العالم في الشوط الرئيسي حيث ستكون مثيرة وشيقة مساء الشبت المقبل على مضمار ميدان العالمي تحت أنظار عشاق سباقات الخيول في شتى أنحاء العالم.

وأشار الى أن المشاركة في السباق في حد ذاته تعتبر شرف كبير خاصة وان المشاركين يعتبرون الأفضل على الساحة حاليا في مختلف المسافات والتخصصات.