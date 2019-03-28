أحمد بن حرمش: البـوابة «9» أفضل من «1»

المصدر: Ⅶ دبي - خالد المهيري

أكد المدرب أحمد بن حرمش، أن البوابة رقم «9» لـ «نيو تريلز» لمالكه حمدان سلطان علي السبوسي، والذي سيشارك في الشوط الرئيس «كأس دبي العالمي»، هي جيدة ومناسبة، وأنا بكل صراحة أفضلها على البوابة رقم «1».

وأضاف المدرب أحمد بن حرمش، أن «نيو تريلز»، سيكون على كامل جهوزيته، استعداداً للسباق الأغلى في العالم.

وقال المدرب أحمد بن حرمش، بأن كافة الخيول المشاركة في كأس دبي العالمي، هي منافسة لنا، نتيجة قوتها، ولا ننسى أن هذا السباق يضم أفضل نخبة خيول العالم، وعين كافة الخيول الـ 13 على اللقب الغالي.

وعبر المدرب أحمد بن حرمش، عن فخره وسعادته بالمشاركة في كأس دبي العالمي، عبر «نيو تريلز»، خاصة أن حمدان سلطان علي السبوسي، قد دخل التاريخ، كونه أصغر مالك يشارك في هذا الشوط، الذي يترقبه الجميع، ونتمنى أن يحقق «نيو تريلز» النتائج المرجوة منه في هذا الحدث العالمي الكبير.